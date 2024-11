CLAUDIA PANDOLFI IN LACRIME SUI SOCIAL. ECCO IL MOTIVO – MARA VENIER SFOTTE SELVAGGIA, OSPITE DI DOMENICA IN: “TE LA TIRI UN SACCO,

Ivan Rota per Dagospia

mara venier

Claudia Pandolfi in lacrime sui social. L'attrice nel film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” interpreta la mamma di Andrea Spezzacatena, morto suicida a soli 15 anni dopo essere stato vittima di bullismo. Con un video, postato sul suo profilo Instagram, la Pandolfi ha deciso di rispondere ai tanti messaggi. "Mi dispiace che vi accadano cose così sgradevoli. E mi dispiace che abbiate dovuto affrontare tanto dolore nella vita"

Claudio Amendola aveva detto: “Le riprese della nuova stagione dei Cesaroni? Non è confermato. Non vorrei parlarne. I Cesaroni scivola in avanti per mille motivi. Non aggiungo altro. Cause di forza maggiore. Importanti. Spero veramente che si faccia“. Ora, finalmente, c’è una data. A darla è stato proprio lui ospite da Silvia Toffanin a Verissimo: “Il 24 febbraio 2025 ci sarà il primo ciak di una serie piuttosto amata del passato, I Cesaroni. Io tornerò a essere Giulio Cesaroni!”. La colpa è di Elena Sofia Ricci che era impegnata altrove.

selvaggia lucarelli

Mara Venier avrebbe corteggiato a lungo Selvaggia Lucarelli prima di poterla accogliere in studio come ospite del suo varietà Domenica In. Quando la giornalista è entrata in studio, prima di iniziare l'intervista, la conduttrice si è rivolta a lei con queste parole: "Stai molto bene, sei molto bella. Per averti, figlia mia, tu te la tiri un sacco, te la tiri proprio. Da quanto ti invito? Hai sempre da fare". La Lucarelli si è così giustificata scherzando: "Ho tre gatti, mica è una vita facile. Lorenzo (Biagiarelli, il compagno, ndr) mi aiuta, ma una vita con tre gatti è impegnativa. Io vengo nel momento giusto, quando abbiamo tante cose da dire".

sabrina ferilli

La Lucarelli ha svelato i concorrenti più difficili, secondo lei, di Ballando con le Stelle: “Se ci sono stati dei concorrenti che non accettano i miei modi? Certo. Se mi sono chiarita con tutti i concorrenti con cui ho discusso? Con Asia Argento sì, abbiamo chiarito anche prima di vederci da Piero Chiambretti. Lei è una donna molto intelligente. La persona più difficile e meno ironica e autoironica? Non mi è piaciuta Platinette perché non era affatto autoironica, è stata molto dura. Mi aspettavo un atteggiamento più divertito dall’esperienza. Poi anche Alba Parietti non è stata proprio una concorrente divertente. E quegli scambi avevano un brutto sottotesto rancoroso. Infatti non era più divertente”.

sabrina ferilli totti

“Poi le discussioni non fanno sempre bene agli ascolti, non è detto. Non sono sempre un balsamo. Gli scambi divertenti sì invece. In quei casi si percepisce che c’è stima reciproca. Io mi ricordo l’anno scorso con Teo Mammucari. Mica è stata una passeggiata di salute. Però vedi, con lui c’erano dei botta e risposta ironici e riuscivamo a divertirci. E io ogni tanto incassavo con allegria, com’è giusto fare. Non penso che qualcuno abbia pensato che ci detestassimo. Si scherzava sul ristorante Ruba galline e tutto il resto. Qualche volta siamo stati più pungenti, ma stavamo entrambi al gioco. Anche con Asia c’erano scambi divertenti. Con Alba questo non è successo, lei usciva da Ballando con le Stelle e lei continuava. Una volta sono andata da Giletti e c’era lei. Poi lei torna a casa e scrive ‘oggi ho visto Selvaggia a figura intera e ho capito come mai è così frustrata'”.

ilary blasi

Poi ancora su Sonia Bruganelli: “…il suo continuo voler esercitare il potere in tutti i modi possibili, vuole essere la parte dominante della storia. Lei nella sua vita ostenta il potere economico, l’ex marito importante che l’ha aiutata ad affermarsi. Poi finisce il matrimonio e lei ha paura di non essere più rispettata in quanto moglie di e ha paura di aver perso la sudditanza intorno a sé”.

Anna Lou Castoldi a Ballando con le Stelle: “Essere qui per me è un piacere. Ho fatto lavori davvero stancanti: l’imbianchina, la manovale, consegnavo pizze. Questa è un’altra storia.”

Giovanna Botteri definisce Musk: “uno psicopatico gravissimo, tossico perché usa qualsiasi tipo di droga, e violento con le donne". La Botteri ha esagerato?

claudia pandolfi 33

Dopo la vittoria di Donald Trump, Richard Gere ha venduto la sua casa nel Connecticut per 11 milioni di dollari e ha annunciato che lascerà gli Stati Uniti per trasferirsi in Spagna.

Non sense ad Amici. Cristiano Malgioglio al cantante SenzaCri: “Dovresti ascoltare meno Madame, me l’hai ricordata un po’ troppo con la voce”. Senza Cri: “Non ascolto molto Madame,

Malgioglio: “Eh, fai male, dovresti ascoltarla di più”.

alba parietti 33

"Noi abbiamo degli amici in comune" ha detto Ilary a Tu sì que vales rivolgendosi a Sabrina Ferilli storica tifosa della Roma, con quello che è parso un chiaro riferimento a Francesco Totti, ex capitano giallorosso ed ex marito della Blasi. La risposta dell’attrice: “Anche se qualche pezzo ce lo siamo persi - ha detto alludendo a sua volta a Totti - la Roma è la Roma eh!".

Frizzante colazione, a Milano all’ Hotel Principe di Savoia, per il prefetto che è stato presentato da Arturo Artom. A organizzare l’ evento é stata Daniela Iavarone, presidente dell’ Associazione AMAL e madrina dei City Angels, che ha conosciuto il prefetto a uno dei cenacolo di Artom. Attovagliato il “tout milan” tra cui il procuratore generale Francesca Nanni con Melania Rizzoli, Alessandro Morelli, il governatore Attilio Fontana, Giovanni Bozzetti con Ludmila Voronkina e Pietro Marrapodi. Alla fine, al buio, una torta esplosiva.

shaila gatta lorenzo spolverato

GRANDE FRATELLO

Narcisista all’ ennesima potenza: Lorenzo voleva farsi dire da Helena che lei è gelosa e ancora presa da lui, quasi una maniera per non farla allontanare del tutto. Come se non bastasse ricordiamoci che solo due giorni fa Spolverato ha detto a Shaila: “Helena mi vede come un idolo, un Dio, si scioglie per me”.

Ecco un altro un altro ex gieffino che delira: "Io uscito dal GF non ti dico che ero Dio, ma qualcosina sotto." Infatti la batosta dopo è stata bella forte per farti tornare alla realtà. Dopo alcuni programmi é quasi svanito nel nulla.

Grande Fratello sempre più a luci rosse. Luca Calvani:Vogliamo andare in Spagna,se no baci a stampo fino a febbraio.

helena prestes

Mariavittoria: Se arriva la clip che quello (l’idraulico Tommaso) si è limonato Maica… Jessica:Tu rispondi "ed io ho fatto una pompa a Javier". Luca: Però gliela devi fare prima,quindi Javier in magazzino…

Maria Vittoria: “Shaila (ex velina di Stiscia) non la conoscevo nemmeno io prima di leggere i nomi dei concorrenti”. Luca Calvani : “Ma io non guardo striscia". E lei: "manco io, quindi..."

La (Shaila) Gatta furiosa con il suo Lorenzo Spolverato per il “faló di confronto” di lui con Helena Prestes: “Sarò troppo istintiva, ma almeno sono onesta. Avevi detto che saresti venuto a fare le maschere, la skin care e poi a letto perché non stavi bene, invece hai voluto fare il confronto con lei. Ah, hai visto lei e hai sentito il bisogno di parlare con lei? Bene, vai da lei, vai da Helena zio, ciao“.

artom sgaraglia iavarone nanni

Un altro ex gieffino esaltato. Durante una recente live su Twitch di Edoardo Donnamaria e Matteo Diamante si è sentito Daniele Dal Moro che ha raccontato cosa gli è capitato in uno dei suoi ultimi viaggi in treno: ha detto che alcuni extracomunitari sono stati trovati senza biglietto e che quindi il controllore ha fermato il treno. Dopo dieci minuti è sceso dal treno e ha “steso” due di loro e poi è risalito: “Quando sono tornato al mio posto tutta la gente applaudiva. Mi capitano di quelle cose. La settimana scorsa quasi metto le mani addosso a un paparazzo. Gli ho detto ‘vecchio ti faccio mangiare la fotocamera'”.

shaila gatta