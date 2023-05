CLAUDIO AMENDOLA IN LOVE – CHIUSA LA STORIA CON FRANCESCA NERI DOPO 25 ANNI (DI CUI 12 DI MATRIMONIO), L’ATTORE È STATO IMMORTALATO DA “DIVA E DONNA” FUORI DAL SUO RISTORANTE ROMANO CON LA SUA NUOVA FIAMMA: LEI SI CHIAMA GIORGIA, HA 15 ANNI DI MENO E FA LA COSTUMISTA. I DUE VIVREBBERO GIÀ INSIEME DA QUALCHE MESE...

Per mesi hanno protetto la loro privacy, ma è bastata una chiacchierata all’esterno di un ristorante - puntualmente immortalata dai paparazzi di «Diva e Donna» - per far scoprire la storia d’amore fra Claudio Amendola e una donna bruna di nome Giorgia (il cognome è ancora sconosciuto).

In realtà una fonte ha spifferato al settimanale che si starebbero frequentando dalla scorsa estate (a ottobre Amendola ha annunciato la separazione da Francesca Neri dopo 25 anni, di cui 12 di matrimonio) e che vivrebbero già insieme a Roma da qualche mese. Non solo, sempre l’anonimo insider ha rivelato che l’attore sarebbe molto preso dalla nuova compagna e assai felice della svolta sentimentale che ha preso la sua vita. Quanto a Giorgia, di lei si sa solo che lavora nel mondo dello spettacolo come costumista e che ha 15 anni in meno di Amendola.

