CLIZIA PROFUMO D’INTESA – NOVITÀ DAL TRIANGOLO SCAMARCIO-INCORVAIA SARCINA - DANDOLO SU “OGGI” RACCONTA LE CONFIDENZE DI UN AMICO DELL’ATTORE: “HO INCONTRATO RICCARDO, ERA SERENO E RILASSATO E MI HA DETTO CHE LA STORIA DELLE ‘CORNA’ A SARCINA È TUTTA INVENTATA DA CLIZIA” – LA INCORVAIA NON TOLLERAVA L'AMICIZIA TRA SCAMARCIO E SARCINA E AVREBBE CREATO TUTTO QUESTO CASINO PER GELOSIA…

Anticipazione dell’articolo di Alberto Dandolo per “Oggi”

CLIZIA INCORVAIA - FRANCESCO SARCINA - RICCARDO SCAMARCIO

Riccardo Scamarcio, Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina: il triangolo amoroso tra i due (ex) amici fraterni e i due (ex) coniugi svelato da Oggi è lo scandalo dell’estate. E il settimanale Oggi (in edicola da giovedì 25 luglio) per la prima volta fa sentire la voce di Scamarcio: ecco le confidenze fatte dall’attore a una persona a lui molto vicina.

clizia incorvaia

riccardo scamarcio con clizia incorvaia a spasso per roma nel 2015 2

LA CONFIDENZA A UN AMICO - «È una storia che non sta né in cielo né in terra! Inventata di sana pianta da Clizia». Così Riccardo Scamarcio, secondo una persona a lui molto vicina, avrebbe commentato il suo presunto flirt con Clizia Incorvaia, ormai ex moglie del cantante delle Vibrazioni Francesco Sarcina, suo grande amico. L’attore pugliese non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale in merito all’intricata vicenda. Ha preferito la via del basso profilo in attesa che col tempo il clima si rassereni e che si allenti la grande attenzione e pressione mediatica di queste ultime settimane.

francesco sarcina clizia incorvaia

“ERA OSSESSIONATA” - Ma una persona molto vicina a Scamarcio ha confessato a Oggi: «Ho incontrato Riccardo qualche giorno fa. Mi è apparso sereno e rilassato. Sulla questione “corna” mi ha liquidato con queste poche ma significative parole». La versione di Scamarcio, raccolta dal suo amico, è questa: «Riccardo mi ha detto: “Devi sapere che Clizia era ossessionata dal mio rapporto con Francesco. Noi avevamo una complicità che raramente si stabilisce in un’amicizia. Ci capivamo al volo, avevamo le stesse passioni ed eravamo in grado di anticipare l’uno le azioni dell’altro.

clizia incorvaia 2

La Incorvaia non tollerava il nostro affetto e ha deciso di farmela pagare. È stata lei, a causa della sua gelosia patologica, a creare tutto questo casino rivelando a Francesco una passione che tra me e lei non si è mai consumata. Se la sua intenzione era quella di uccidere per sempre un’amicizia devo dire che non avrebbe potuto trovare modo migliore per farlo».

