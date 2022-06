CODICE BLANCO - "PURTROPPO HO AVUTO UN INCIDENTE PER IL QUALE DEVO PER FORZA RESTARE A RIPOSO. ORA STO BENE” – IL CANTANTE HA ANNUNCIATO VIA SOCIAL LO STOP AL TOUR. “LA DATA DI GENOVA DEL 24 GIUGNO DEVE ESSERE RIMANDATA. AMO LA MUSICA PIÙ DELLA MIA SALUTE PER QUESTO NON SAPETE QUANTO SOFFRO A NON POTER ESSERE SUL PALCO QUEL GIORNO SPERO DI NON DELUDERE NESSUNO” - VIDEO

Con una certa ironia, tante faccette e un brano strappalacrime (Glimpes of us dei Joji), Blanco ha dato l'annuncio via Instagram ai fan che ha avuto un incidente. Niente di troppo serio evidentemente ma che gli impedisce di salire sul palco. Scrive il cantante: "Ciao belli. Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo… (ora sto bene). La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo".

Blanco è in tour con il suo Blu Celeste Tour. Dopo Genova la data prevista è il 2 luglio a Pestum, per quella data presumibilmente il musicista sarà di nuovo in forma. Tra quelli che hanno mandato un abbraccio e un incoraggiamento anche Achille Lauro.

