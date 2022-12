COGLI L'ATOMO, CHRIS! - IL REGISTA CHRISTOPHER NOLAN HA RIVELATO DI AVER RICREATO L'ESPLOSIONE DELLA BOMBA ATOMICA PER LE RIPRESE DEL SUO NUOVO FILM, "OPPENHEIMER", SUL FISICO CHE HA INVENTATO L'ARMA DI DISTRUZIONE DI MASSA - LA DETONAZIONE È AVVENUTA SU UN ALTOPIANO DEL NEW MEXICO, VICINO A DOVE È STATO FATTO IL TEST "TRINITY", LA PRIMA DETONAZIONE DI UN'ARMA NUCLEARE DELLA STORIA: "È STATA UNA GRANDE SFIDA DA AFFRONTARE…" - VIDEO

Giovanni Berruti per www.lastampa.it

christopher nolan durante le riprese del film oppenheimer

Christopher Nolan ha ricreato l’esplosione della bomba atomica. Letteralmente. A svelarlo a Total Film è stato lo stesso regista, parlando del suo prossimo film, Oppenheimer. Protagonista Cillian Murphy, che indosserà i panni di Robert J. Oppenheimer.

«Penso che ricreare il test Trinity (nome in codice per la prima detonazione di un'arma nucleare della storia, che si svolse nel deserto del New Mexico) senza ricorrere alla computer grafica sia stata una grande sfida da affrontare – ha dichiarato Nolan – Andrew Jackson, il mio supervisore agli effetti visivi che ho coinvolto da subito, stava esaminando come avremmo potuto realizzare sul piano pratico molti elementi visivi del film, dalla rappresentazione della dinamica e della fisica quantistica allo stesso test Trinity, per arrivare a ricreare , con la mia squadra, di Los Alamos su un altopiano nel New Mexico con condizioni meteorologiche straordinarie, molte delle quali erano necessarie per il film – sono state enormi le sfide pratiche».

oppenheimer 3

Pur non essendo noti ulteriori dettagli su «come abbia ricreato l’esplosione», Nolan è noto, da sempre, per lo scarso utilizzo di CGI nei suoi film. Per Tenet è arrivato persino a distruggere un Boeing 747. Definendo Oppenheimer «una storia dalla vasta scala e portata», ha aggiunto: «È uno dei progetti più impegnativi che abbia mai intrapreso, in termini di portata e di ampiezza data la storia di Oppenheimer. C'erano grandi sfide logistiche e pratiche. Ma avevo una troupe straordinaria che si è davvero impegnata. Ci vorrà un po' per terminare il tutto. Ma sicuramente, man mano che sto vedendo i risultati mentre assemblo il film, sono entusiasta di ciò che la mia squadra è stata in grado di realizzare».

oppenheimer 2

Oppenheimer arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo dal 23 luglio. Distribuito dalla Universal Pictures (è la prima pellicola del regista a non essere targata Warner Bros.), il film vedrà un cast stellare. Oltre a Murphy, ci saranno infatti Emily Blunt (la moglie di Oppenheimer, Katherine), Matt Damon (il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan), Robert Downey Jr. (Lewis Strauss, presidente della Commissione per l’energia atomica degli Stati Uniti) e Florence Pugh (Jean Tatlock, psichiatra iscritta al Partito Comunista). Secondo alcune indiscrezioni, il primo trailer sarà rilasciato nei prossimi giorni, allegato all’atteso kolossal di James Cameron, Avatar: La via dell’acqua.C

cilian murphy robert downey jr durante le riprese del film oppenheimer cilian murphy matt damon oppenheimer Christopher Nolan cilian murphy durante le riprese del film oppenheimer oppenheimer 1 christopher nolan robert downey jr durante le riprese del film oppenheimer