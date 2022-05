20 mag 2022 14:42

COLOMBO IN VOLO SU “REPUBBLICA” - FURIO COLOMBO, DOPO IL VAFFA A TRAVAGLIO, TORNA A SCRIVERE PER IL QUOTIDIANO DI MOLINARI. OGGI IL PRIMO ARTICOLO, “PUTIN IL LUPO E I PORCELLINI” - L’INCIPIT È DA FAR VENIRE L’ORTICARIA A ORSINI: “È INIZIATA, INSIEME ALLA GUERRA D'INVASIONE DELL'UCRAINA, UN'OPERAZIONE BEN PIÙ COMPLESSA, E PER CUI NON ESISTONO NEGOZIATI: LA SPACCATURA DEL MONDO. QUESTO È IL PROGETTO DELLA NUOVA RUSSIA. PER SPACCARE IL MONDO CI VUOLE UN'ALTRA PARTE COMBATTENTE. NON C'ERA. MA SI PUÒ SEMPRE INVENTARE…”