14 mag 2021 16:22

COME DAGO-ANTICIPATO, ALESSANDRO SALLUSTI LASCIA LA DIREZIONE DEL “GIORNALE”! - FINALMENTE SE N'È ACCORTO ANCHE IL CDR, CHE HA RICEVUTO LA CONFERMA DALLA “SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI”: “L’EDITORE PAOLO BERLUSCONI E IL PRESIDENTE ALESSIA BERLUSCONI RINGRAZIANO IL DIRETTORE SALLUSTI PER L’IMPEGNO PROFUSO IN TUTTI QUESTI ANNI"