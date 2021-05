“LA NOTIZIA DATA DA DAGOSPIA NON È STATA CONFERMATA" (MA È VERA!) - IL CDR DEL “GIORNALE”: “QUELLO CHE STIAMO FACENDO È CHIAMARE I DIRETTI INTERESSATI E, AL MOMENTO, SALLUSTI NON HA RISPOSTO AL CELLULARE, MENTRE L’AD DELLA SEE ANDREA FAVARI NON HA VOLUTO COMMENTARE” – “ANCHE I NOSTRI COLLEGHI PIU' VICINI A SALLUSTI NON HANNO ALCUNA INFORMAZIONE, NE' CI HANNO RIFERITO DI SEGNALI DI QUESTI ULTIMI GIORNI. NOI STESSI DEL CDR ABBIAMO VISTO IL DIRETTORE GIOVEDI' SCORSO E…”

FERMI TUTTI! DOPO DODICI ANNI ALLA GUIDA DE "IL GIORNALE", ALESSANDRO SALLUSTI HA RASSEGNATO LE DIMISSIONI! GRAN CASINO IN CASA BERLUSCONI

SALLUSTI FINALMENTE ‘’LIBERO’’! DAL 1 GIUGNO SARÀ IL NUOVO DIRETTORE DEL QUOTIDIANO DEGLI ANGELUCCI AL POSTO DI PIETRO SENALDI, NONCHÉ DIRETTORE EDITORIALE DE “IL TEMPO”

SALLUSTI: CDR GIORNALE, DIMISSIONI NON SONO CONFERMATE

(AGI) - Al cdr del 'Giornale' non risultano confermate le dimissioni del direttore Alessandro Sallusti. "La notizia data da Dagospia (come quella del Covid di Sallusti, se ricordate) non e' al momento stata confermata ne' dal direttore, ne' dall'ad della SEE (la societa' editrice, ndr) Andrea Favari - si legge in una nota - Come cdr quello che stiamo facendo e' chiamare i diretti interessati e, al momento, Sallusti non ha risposto al cellulare, mentre Favari, intercettato in sede, non ha voluto commentare.

All'interno della redazione, anche i nostri colleghi che piu' sono vicini a Sallusti non hanno alcuna informazione, ne' ci hanno riferito di segnali di questi ultimi giorni. Noi stessi del cdr abbiamo visto il direttore giovedi' scorso e non avremmo scommesso un centesimo su una cosa di questo tipo".

"Per quanto riguarda le indiscrezioni, in rete ce ne sono quante volete - si conclude il comunicato -. Il nostro compito resta quello di insistere per avere informazioni verificate e vi terremo informati non appena ne avremo".

