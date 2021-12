28 dic 2021 15:40

COME DAGO-ANTICIPATO FRANCESCO GIAMBRONE È IL NUOVO SOVRINTENDENTE DELL’OPERA DI ROMA! PER IL DOPO FUORTES, IN BARBA AL SINDACO GUALTIERI CHE VOLEVA ALLA GUIDA DEL COSTANZI UNA DONNA (ANNA MARIA MEO, DIRETTORE DEL REGIO DI PARMA, O BARBARA MINGHETTI), E’ ARRIVATO IL CANDIDATO FORTEMENTE VOLUTO DAL DUPLEX FRANCESCHINI-NASTASI…