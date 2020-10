COME DAGO-ANTICIPATO, SU RAI1 ARRIVERÀ ''LA CANZONE SEGRETA'' CON SERENA ROSSI. TUTTE LE NOVITÀ DEI PALINSESTI: CAMBIA LA SECONDA SERATA DI RAI2. GIULI CONDURRÀ DA SOLO ''OLTRE LA LINEA'', MENTRE FAGNANI PORTERÀ IL SUO ''BELVE'' IN PRIMAVERA - IN QUESTA FASCIA ARRIVERÀ PURE DIACO DA RAI1 (DOVE NONOSTANTE LE CRITICHE FACEVA LO STESSO SHARE DELLA BORTONE…), CON ''IL BIANCO E NERO'' - VENTURA CON ''THE GAME OF GAMES'' DI ELLEN DEGENERES

CANDELA FLASH! UN NUOVO SHOW IN ARRIVO DALLA FRANCIA ANDRA' IN ONDA IN PRIMAVERA SU RAI1: LA CHANSON SECRÈTE (TITOLO ORIGINALE), SERENA ROSSI IN POLE PER CONDURRE

Dagospia, 12 ottobre 2020

https://m.dagospia.com/candela-flash-uno-show-francese-in-primavera-su-rai1-la-chanson-secrete-s-rossi-in-pole-249539

Veronica Marino per Adnkronos

Palinsesti gennaio-marzo 2021 nel Cda Rai di venerdì prossimo 30 ottobre. La programmazione del prossimo inverno, a quanto apprende l'Adnkronos, sarà illustrata nel consiglio di amministrazione che avrà all'ordine del giorno anche un aggiornamento del piano industriale 2019-2021, le consuete attività della task force aziendale sul coronavirus e relativi impatti economico-finanziari e la possibile nomina del nuovo direttore di Isoradio che al momento è guidata ad interim dall'amministratore delegato Fabrizio Salini. E potrebbe essere Angela Mariella (Radio Rai), giornalista molto stimata in casa Lega, la proposta che Salini avanzerà al consiglio.

Tra le novità dei palinsesti gennaio-marzo ci sarebbe su Rai2 Alessandro Giuli a condurre da solo 'Oltre la linea', un programma tra cultura e attualità che andrà in onda dal 4 febbraio il giovedì in seconda serata, dopo lo stop di 'Seconda Linea'. Non solo. Sempre sulla seconda rete a Pierlugi Diaco sarebbe, invece, affidato il martedì in seconda serata un programma-intervista dal titolo 'Il bianco e il nero'. Sempre su Rai2 a Simona Ventura la conduzione di 'Game of games', trasmissione in prima serata in onda il lunedì a partire dal 22 marzo.

Tornando alla rete ammiraglia seconda edizione quest'inverno de 'Il cantante mascherato', trasmissione condotta da Milly Carlucci in prima serata. Su Rai1 dopo il Festival di Sanremo dovrebbe anche arrivare un altro programma dal titolo 'La canzone segreta' condotto dall'attrice Serena Rossi il sabato prima serata.

RAI: FAGNANI DA SOLA IN CONDUZIONE CON 'BELVE' SU RAI2

Nei palinsesti gennaio-marzo 2021, a quanto apprende l'Adnkronos, c'è anche un programma in seconda serata per Francesca Fagnani. La giornalista condurrà su RAI2 in seconda serata 'Belve', il programma che lei stessa ha ideato e che i telespettatori conoscono dall'esordio sul Nove fatto di interviste graffianti a donne che si riconoscono in questo titolo così indicativo. Non è ancora noto precisamente l'inizio della trasmissione, ma 'Belve' dovrebbe andare in onda tra fine marzo e inizio aprile. Sul giorno della settimana ancora non sono state prese decisioni.

