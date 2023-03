COME MAI ELLY SCHLEIN IERI HA DISERTATO L’AULA DI MONTECITORIO? MOLTI DEM SONO RIMASTI SPIAZZATI E QUALCUNO MALIGNAVA: “SI PARLAVA DI UCRAINA, TEMA SU CUI CONTE HA FATTO L’ULTRÀ PACIFISTA E LEI HA PREFERITO NON FARSI COINVOLGERE NELLE POLEMICHE” – LA SEGRETERIA MULTIGENDER DEM IN TV SVICOLA SUI TEMI PIU’ SPINOSI E DOPO AVER DETTO DI CAPIRE I GRETINI CHE IMBRATTANO I PALAZZI È RIUSCITA COME L’ANGUILLA DI COMACCHIO A DIVINCOLARSI DALLA DOMANDA DI CATTELAN SULLA REAZIONE DI NARDELLA. PIÙ DI UN ESPONENTE DEM L’HA CRITICATA PERCHÉ...

Estratto dell’articolo di Maria Teresa Meli per il Corriere della Sera

Elly-pop, come qualcuno al Nazareno ha ribattezzato la segretaria, ha dimostrato sin dal suo esordio alla guida del Pd che non intendeva seguire i tradizionali binari della politica italiana.

Qualche opinionista, ma anche più di un Pd, l’ha criticata perché non ha ancora ben spiegato quali siano i punti del suo programma, se non per generici accenni. Ma Schlein è tutt’altro che naif: lei fa politica così e addio schemi tradizionali. E poi vuole ancora prendere le misure: rispetto al suo partito, agli alleati e agli avversari.

Schlein è una che pianifica: non improvvisa.

(...) Fazio tenta un’altra strada: è più vicina a Conte o a Calenda? La segretaria dem replica: «Preferiamo stare vicino alla gente che non ce la fa». Fazio non si arrende: e il termovalorizzatore del sindaco pd Gualtieri? Schlein lo disarma con un: «Su argomenti come questo ci confronteremo con gli amministratori locali». Però non dice di no a una foto con i Cugini di Campagna, anche loro ospiti della trasmissione, che dopo confesseranno di non sapere chi sia Schlein.

Non è che a Cattelan sia andata meglio l’altro ieri sera. Quello che la segretaria dem voleva dire lo ha detto: è «favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere» e capisce gli attivisti di «Ultima generazione», anche se non ne condivide i metodi. Però il conduttore gli chiede anche della reazione di Nardella davanti a palazzo Vecchio imbrattato e lei sorvola. In compenso è prodiga di particolari su di sé e confessa di sentirsi ancora un’universitaria che beve le birrette sotto i portici. Nel finale non disdegna di esibirsi al pianoforte in «Imagine» di Lennon.

(...) In compenso ieri ha disertato l’aula e l’intervento di Meloni. «È a Bruxelles per preparare la sua due giorni in quella città», spiegavano al Nazareno. E in effetti ieri sera ha cenato con i suoi eurodeputati e oggi è attesa al prevertice del Pse. Ma molti dem sono rimasti spiazzati dalla sua assenza e qualcuno malignava: «Si parlava di Ucraina, tema su cui Conte ha fatto l’ultrà pacifista e lei ha preferito non farsi coinvolgere nelle polemiche e nelle dichiarazioni».

