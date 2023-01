COME MAI UN EX GIORNALISTA MEDIASET DIVENTATO GOVERNATORE, GIOVANNI TOTI, SPOSATO CON LA CONDIRETTRICE DI VIDEONEWS, SIRIA MAGRI, HA SCELTO PROPRIO CANALE 5 PER IL CONCERTONE DI CAPODANNO A GENOVA?– LA PROCURA DEL CAPOLUOGO LIGURE HA APERTO UN’INCHIESTA PER TURBATIVA D’ASTA SULLO SHOW DI FINE ANNO TRASMESSO SU MEDIASET. COMUNE E REGIONE HANNO ESCLUSO A PRIORI LE ALTRE RETI TV, E I MAGISTRATI VOGLIONO CAPIRE PERCHÉ NON SI STATA INDETTA ALCUNA GARA PUBBLICA

Estratto dell’articolo di Giuseppe Filetto e Matteo Macor per www.repubblica.it

Un evento storico, l'ha definito Giovanni Toti, il presidente della Regione Liguria, già giornalista di Mediaset. Il Concertone di Capodanno […] adesso è sotto i riflettori della Procura di Genova.

Tanto che negli scorsi giorni a Palazzo Tursi, la sede del Comune, si sono presentati i carabinieri […] che hanno chiesto l'acquisizione della delibera (o della determina) con la quale l'amministrazione comunale e il sindaco Marco Bucci hanno assegnato la promozione dell'evento ai canali televisivi di Berlusconi. Escludendo a priori tutti gli altri.

"In particolare è stato chiesto di sapere quali criteri ci siano stati alla base della scelta del contraente e nella determinazione dell'importo totale dell'appalto di 241.271,62 euro che compete al Comune - spiega una qualificata fonte - La Regione ha pagato poco di più, per un totale di circa 500mila euro".

Tutti soldi che sono andati alle Reti Fininvest, aggiunti a quelli pagati da Esselunga e altri brand nazionali come sponsor. In sostanza, perché il contratto con l'operatore incaricato della messa in onda dell'evento sia stato stipulato con Mediaset e non con altri soggetti. Perché, insomma, non sia stata indetta nessuna gara pubblica.

In attesa di capire se sotto le attenzioni della Procura è finita anche la Regione Liguria (la moglie di Toti, Siria Magri, è condirettore di Videonews, testata giornalistica di Mediaset), di fatto l'ente capofila del progetto Capodanno. Quello che pare chiaro è che il tutto nasce da uno (o più) esposti (non anonimi) sull'evento. Anche se, a quanto pare, a chiedere l'intervento della magistratura sarebbero stati i concorrenti televisivi nazionali. Quelli che si ritengono esclusi anzitempo. Il pensiero corre a Rai e La7. Che, però, smentiscono.

In ogni caso, in Comune a Genova si fa capire di non temere più di tanto, visto che non era richiesta alcuna gara, trattandosi di servizio ed evento in esclusiva su rete nazionale, proposto dalla stessa Mediaset. E però il Codice degli Appalti in merito fissa delle soglie, delle cifre oltre le quali è d'obbligo indire la gara invece che procedere con trattativa privata e affidamento diretto. Infatti, le soglie sono diverse. Dipende in quale tipologia è stato inquadrato l'evento: se sulla voce beni oppure su quella dei servizi. Comunque, in Procura si parla di una soglia di 140 mila euro. Fino a qualche tempo fa era di 60mila, poi alzata da Matteo Salvini.

Al momento il fascicolo […[ ipotizza il reato di turbativa d'asta. E non sarebbe contro ignoti: trapela che vi siano già degli iscritti. […]

"In merito agli eventi organizzati in occasione del Capodanno a Genova, l’Amministrazione comunale puntualizza che tutti gli atti sono pubblici e pubblicati in trasparenza - si legge nelle poche righe di comunicato diffuso sul tema dal Comune - Negli affidamenti per l’erogazione di servizi è stata seguita la procedura negoziata, come definita all’articolo 3, comma 1, lettera uuu del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Inoltre, il ricorso alla trattativa privata è previo esperimento di indagine di mercato, al fine di garantire la scelta nel rispetto non solo dei principi di buon andamento e imparzialità, ma anche quelli di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza previsti dall’articolo 1, comma 1 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Si specifica, inoltre, che il vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi all’articolo 3, comma 1 fornisce un dettagliato elenco delle tipologie di beni e servizi che possono essere acquistati in economia; all’articolo 6, comma 6 precisa che l’affidamento diretto per servizi e fornitura in economia di importo inferiore a euro 40.000 è ammesso e che, in deroga all’articolo 36 comma 2, lettera a) del Decreto legislativo n. 50/2016 è consentito l’affidamento diretto per forniture di importo inferiore a euro 139.000 fino al 30 giugno 2023 ai sensi del Decreto legge n. 77/2021. Infine, l’Amministrazione comunale conferma che c’è la piena collaborazione con gli inquirenti nello svolgimento delle indagini".

