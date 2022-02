don davide banzato e fabio fazio

DAGONEWS

Come mai quel fratacchione (copy Vincenzo De Luca) di Fazio è riuscito ad ottenere un’intervista con il Papa? Qui di seguito, la rete: Fazio è amico di Chiara Amirante, fondatrice della Comunità "Nuovi Orizzonti", motore del culto della Madonna di Medjugorie.

Quando il Papa ha visitato la sede della Comunità il 26 settembre 2019, Fazio stava lì insieme a una carretta di vip, amici della fondatrice. È da allora che stava chiedendo a Bergoglio di intervenire a “Che tempo che fa”.

Ultimamente Fazio è stato sostenuto da Don Davide Banzato, definito da Google ‘’sacerdote attivo nel sociale, nel disagio giovanile e nella tossicodipendenza in qualità di assistente spirituale dell'associazione internazionale Nuovi Orizzonti fondata da Chiara Amirante”, che la trasmissione di Rai3 ospitò l’11 aprile 2011.

Occhio al vispo Banzato: ogni domenica è visibile su Rete4 dove conduce “I viaggi del cuore”, programma che va alla ricerca di santuari e luoghi di spiritualità. Ultimamente il quarantenne sacerdote ha sostituito don Marco Pozza, che a sua volta aveva preso il posto del gesuita Padre Spadaro e di don Dario Viganò come confidente (alias pettegolo) del Papa.

Bergoglio si vanta di non avere una corte. Ha però un cortile dove a turno chiama a fare chicchirichì il din-Don-dan di turno.

IL PAPA NELLA SACRESTIA TV

Da “la Repubblica”

Caro Merlo, ho letto che il Papa domenica si farà intervistare da Fabio Fazio. Si era già fatto intervistare sia dalla Rai sia da Mediaset e penso che sia un segno di debolezza. Lei crede che Dio lo perdonerà? Gennaro Presti - Napoli

Risposta di Francesco Merlo

Sono così grandi i guai di questa Chiesa che il Papa si sta facendo piccolo piccolo. Ha scelto il sacrestano giusto.

FAZIO SI GODE L'INVITO A BERGOGLIO

Francesco Specchia per “Libero quotidiano”

Chapeau, caro Fabio Fazio. È con somma invidia professionale che registriamo la notizia di Papa Francesco ospite (strabiliante) di Fazio. Gli italiani l'hanno scoperto attraverso un mozzicone di spot passato su Raiuno durante il Festival di Sanremo. C'erano le immagini di un Bergoglio appena eletto che esordisce con «Buonasera», che bacia i piedi ai poveri, che dice messa in ogni ancolo del mondo nelle posizioni più impossibili. C'era pure un sottofondo di violini che accompagnavano la voce di Fazio: «Sua Santità Papa Francesco domenica a Che tempo che fa». Punto. Non serve altro.

L'annuncio è ribadito su Twitter, diove il conduttore aggiunge «la profonda commozione e l'immensa gioia». Dalla Rai, dove il buco nero di Sanremo ingoia ogni notizia, confermano ma nulla fanno trapelare (d'altronde Fazio ha sempre grande autonomia anche nel conservare i segreti) se non che «sarà un collegamento, il Papa non dovrebbe uscire dai palazzi apostolici».

L'idea pare quella di voler replicare il modello d'intervista che il Papa concesse a Eugenio Scalfari per Repubblica. O quella che lo stesso Fazio fece, in pellegrinaggio a Macron all'Eliseo nel rispetto dei protocolli diplomatici. Non è dato di sapere se l'intervista sarà ufficiale o «intima» cioè nello stile di Fazio il quale di solito non produce notizie ma, nel vis-à-vis, è imbattibile, è in grado di empatizzare anche con le piante. Il Papa che s' insedia nel salotto di Che tempo che fa è uno scoopone.

Specie per la Rai che, a gennaio del 2021, aveva subito l'ospitata del Pontefice al Tg5. E allora s' innalzò l'intemerata del solito senatore renziano Michele Anzaldi il quale, sempre su Twitter, aveva parlato di «schiaffo alla Rai che, a differenza di Mediaset, ha pure una costosa struttura dedicata, Rai Vaticano». Non che avesse torto, l'Anzaldi, il Torquemada del servizio pubblico. Il Pontefice aveva bissato sempre per uno Speciale Tg5, Francesco e gli invisibili- il Papa incontra gli ultimi a cura del vaticaista del telegiornale di Mimun Fabio Marchese Ragona nel quale il Capo della Chiesa rispondeva alle domande di «quatro persone che hanno perso tutto, tranne la speranza di riscattarsi».

E Rai Vaticano ne restò umiliata. Senza considerare il paziente lavoro di Tv 2000, la tele dei vescovi, che in anni s' è specializzata sulla vibrante figura di Bergoglio ora impegnato nelle «udienze per la Vita», nei discorsi sulla fratellanza e i miracoli, nell'invocazione di un fisco giusto nella grazia di Dio, nella condanna delle fake news sui vaccini, nel Te Deum in streaming. Insomma, era dai tempi della mitica chiamata in diretta di Papa Giovanni Paolo II al Porta a porta di Bruno Vespa nel 1996 che la Rai non gioiva così. Ma allora era diverso.

All'altro capo del telefono, dopo l'introduzione del segretario Stanislaw Dziwisz, Wojtyla ringraziò la Rai per aver voluto dedicare quella puntata speciale del programma alla sua reggenza pontificia. Fu la prima volta che l'Italia vide Vespa visibilmente spiazzato con i lucciconi agli occhi. Stavolta Fazio l'ha pianificata bene. Il programma del colloquio col Papa sta in una scaletta che rimarrà segreta fino a domenica mattina. L'evento, mediaticamente, resta quasi un'apparizione mariana. Comunque Fazio farà di tutto per renderla tale...

