COME SARA' LA RAI 1 DEL SABATO SERA – ALBERTO ANGELA E PIGI DIACO CONFERMATI ANCHE NEL 2020 – CULTURA, EMOZIONI E BUONI ASCOLTI: ECCO LA STRATEGIA DELLA DIRETTRICE TERESA DE SANTIS INTENZIONATA A PUNTARE ANCORA SU ALBERTO ANGELA CAMPIONE DI SHARE (MARIA DE FILIPPI E IL SUO 'AMICI CELEBRITIES' LO SANNO BENE) E DIACO (CHE FIN QUI HA FATTO REGISTRARE AL SABATO UNA MEDIA DEL 9.2%)

Massimo Galanto per tvblog.it

teresa de santis

Se il Cda tenutosi ieri per il calo di ascolti non ha generato decisioni ufficiali sulle direzioni di rete, in Rai si lavora da settimane ai palinsesti del 2020. Per quanto riguarda il sabato sera della rete ammiraglia, la direttrice Teresa De Santis è intenzionata a puntare sulla fin qui efficace (Maria De Filippi e il suo Amici Celebrities lo sanno bene) combo cultura+intrattenimento emotivo. Simboli di tale strategia sono Alberto Angela e Pierluigi Diaco. Così, dal 4 gennaio, come già da tempo anticipato da Blogo, partirà la nuova serie di Meraviglie. A seguire il programma di divulgazione, arriverà in seconda serata Io e te, con i tratti distintivi della chitarra, l'ascolto di un brano in studio e l'amatissimo bassotto Ugo (grande protagonista anche a Porta a porta, dove Bruno Vespa lo ha voluto in studio nella puntata in cui era ospite Diaco).

alberto angela

Saranno dunque 5 gli appuntamenti con Meraviglie e Io e te il sabato all'inizio del 2020, fino al 1 febbraio. Il sabato successivo spazio alla finale del Festival di Sanremo. Poi sarà la volta dei live show (con chiusura ben oltre la mezzanotte), con Ballando con le stelle presumibilmente al via a marzo. Tra Sanremo e Ballando resta il vuoto di qualche settimana ancora da colmare (con un programma affidato ad Antonella Clerici?).

Io e te, caso raro di programma iniziato in versione daily in estate e poi promosso nel periodo di garanzia in un'altra fascia oraria, fin qui ha fatto registrare al sabato una media del 9.2% (se si considera anche il segmento finale Io e te - Insonnia, il dato è 7.3%). Domani sera ospite in studio ci sarà Sabrina Salerno, mentre tra 7 giorni l'ospite sarà Milly Carlucci (il cui The Masked Singer andrà in onda il venerdì a gennaio). Il ciclo del programma di Diaco si concluderà il 7 dicembre (i traini, successivi a Ulisse, saranno gli show di Enrico Ruggeri-Bianca Guaccero e di Gigi D'Alessio-Vanessa Incontrada) con una puntata di best of. Per poi riprendere, come detto, a gennaio.

pigi diaco

Ulisse, con media fin qui superiore al 19,5% (oltre 3 milioni e mezzo di spettatori) e con nel curriculum la skill di aver battuto la temutissima De Filippi (da domani su Canale 5 arriva la corazzata Tu sì que vales), concluderà il ciclo il 9 novembre