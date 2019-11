7 nov 2019 08:30

COME STA CATHERINE DENEUVE? - MALORE SUL SET A PARIGI, PAURA PER L’ATTRICE COLPITA DA ICTUS – ORA E’ RICOVERATA IN OSPEDALE "SENZA DANNI IRREVERSIBILI": MUOVE BRACCIA E GAMBA, BEVE E SI NUTRE SENZA PROBLEMI - L’ENTOURAGE PARLA DI STANCHEZZA DOVUTA A “UN PERIODO DI SUPERLAVORO”…