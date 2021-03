COME TI VESTI? OLTRE ALLA BOMBASTICA ELODIE SUL PALCO DI SANREMO C’È POCA ROBA – ORIETTA BERTI CON DUE CONCHIGLIONE SULLE ZINNE, GAIA SUPPOSTONE CON LE FRANGE, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA CON LE ASCELLE COLORATE FUCSIA DAL VESTITO, MALIKA AYANE SCIURA CON I TOPI MORTI AI POLSI, GIO EVAN CONFONDE SANREMO CON IL JOVA BEACH PARTY – ACHILLE LAURO VESTITO COME UN COMUNE MORTALE - ELODIE CAMBIA QUATTRO OUTFIT E LI AZZECCA TUTTI - VIDEO

Federico Rocca per "www.vanityfair.it"

orietta berti

Che cosa ricorderemo della seconda serata del 71esimo Festival di Sanremo? Facile. Nell’ordine: le conchiglie di Orietta Berti, il mantello da supereroina di Laura Pausini, i look da first reaction shock di Elodie, i peli delle ascelle fucsia come gli abiti de La rappresentante di lista. E se ancora non bastasse… tutti ma proprio tutti gli outfit ( e i nostri voti) nella gallery in alto.

MARTEDÌ 2 MARZO, PRIMA SERATA

Prima, attesissima (mai come quest’anno lo è davvero) serata del Festival di Sanremo. E già ci sono i primi vincitori. Ma non parliamo delle classifiche delle canzoni più (o meno) amate dalle giurie. Parliamo dei nostri personalissimi – e opinabilissimi… opinate, gente, opinate! – premi ai look di cantanti, presentatori e ospiti sul palco dell’Ariston.

malika ayane

Sorpresa del Festival, Noemi. Finalmente e felicemente fasciata in un abito da sera da urlo – un Dolce&Gabbana vintage – la rossa Noemi svela un’altra faccia di sé: sicura, forte, seducentissima. Ci piace. Ci sorprende anche – ma in tutt’altra direzione – la rossa (ma questa volta è lo smoking, non i capelli) Arisa, che sembra a suo agio con la sua nuova e volutamente inquietante immagine.

Scollatura più rischiosa della serata d’esordio del secondo Festival targato Amadeus, niente dubbi: quella di Annalisa. Il suo minimini dress Blumarine ha regalato più di un brivido, paventando scriteriati cedimenti a ogni ritornello.

la rappresentante di lista

Premio «cambiare per non cambiare», al sempre coinvolgente Achille Lauro, super ospite di tutte e cinque le serate della manifestazione: fedele e coerente nei confronti dell’eccentricità del suo abito-costume firmato Gucci, porta in scena uno degli spettacoli già cult cui ormai ci ha piacevolmente abituati. Menzione straordinaria alla chiccheria più bourgeois della Riviera alla co conduttrice Matilda De Angelis, perfettamente a suo agio nelel mise che Prada ha studiato per lei.

Amadeus in Gai Mattiolo

gaia

Fedele alla linea del glitterismo senza limitismo.

Voto: 7

Fiorello

Fioruches fa la ruota.

Voto: 6

Wrongonyou in Dolce&Gabbana

Wrong on you. Eh, qualcosina di wrong c'è. Non tanto. Qualcosina.

Voto: 6

Greta Zuccoli in Dolce&Gabbana

Vedi, non ci vuole poi moltissimo.

Voto: 7

esibizione di elodie

Davide Shorty

Non bastasse l'effetto tappezzeria da hotel un po' fané, eccoti la camicia con un filo di lurex. E la cintura marrone. Sissignore: marrone!

Voto: 4

Dellai

Paghi uno, prendi due. Ma look zero.

Voto: 5

Orietta Berti in GCDS

Ariel who? Quando Orietta fa rima con Sirenetta.

Voto: 7

elodie

Elodie in Atelier Versace e gioielli Bvlgari

Mette tutti in riga. Perché è molto.

Voto: 9

Laura Pausini in Valentino

Già ha vinto il Golden Globe. Può accontentarsi per il momento.

Voto: 6

Bugo in Marsem

Quest'anno tocca prendersela con lo stilyst?

elodie terzo abito della serata

Voto: 6-

Gaia in Salvatore Ferragamo

Elettraaaaa, Elettra Lamborghini.

Voto: 6/7

Il Volo

Precisetty.

Voto: 7

Fiorello in Giorgio Armani

Mizzega.

Voto: 7 1/2

Lo stato sociale

elodie 3

A caso.

Voto: 5 1/2

La rappresentante di lista in Valentino

Avere un senso. Forte. Preciso. Bello.

Voto: 10

La rappresentante di lista

First reaction: shock!

Ermal Meta in Dolce&Gabbana

È tutto oro quel che luccica.

Voto: 7+++

Elodie in Oscar de la Renta

#narobbetta.

Voto: 8

elodie 2

Malika Ayane in Giorgio Armani

Piccole sciurette crescono.

Voto: 7

Gigliola Cinquetti

Sembro antico se dico che questa è classe? Corro volentieri il rischio.

Voto: 9

Fausto Leali

Non mettere assieme una giacca con un pantalone.

Voto: 4

Marcella Bella

La quinta dei Maneskin.

laura pausini

Voto: 6

Elodie in Giambattista Valli e scarpe Jimmy Choo

Cuore matto.

Voto: 8

Extraliscio in Dolce&Gabbana

Il gioco degli opposti.

Voto: 6/7

Gigi D'Alessio in Dolce&Gabbana

Here comes the Gigi in black.

Voto: 6

elodie

Amadeus in Gai Mattiolo

Ghirigoro power.

Voto: 6 1/2

Random in Dolce&Gabbana

Amalo, pazzo Random amalo.

Voto: 5/6

Fulminacci in Vaderetro

Acci acci che lookacci.

Voto: 5

achille lauro

Willie Peyote in Antonio Marras

La manica cortarella.

Voto: 6

Gio Evan

Farò finta di non avefre visto.

Voto: 4

Elodie in Giambattista Valli

Favolissima.

Voto: 8

