PER IL CONCERTO DI TAYLOR SWIFT A SAN SIRO C’E’ CHI CHIEDE 13MILA EURO PER UN BIGLIETTO (MEJO ANDARE A VEDERE CRISTINA D’AVENA)!

Ivan Rota per Dagospia

Michelle Hunziker a Vanity Fair: “Vorrei incontrare il principe azzurro: a quest’età mi dico che sarebbe l’ora di trovarlo, no?” Ma Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi di che colore erano?

Fan di Taylor Swift disposti a tutto e bagarini e siti pirata se ne approfittano: fino a 13mila euro per un biglietto del concerto allo stadio San Siro di Milano.

Grazia Sambruna ironica: “A me spiace tanto per Petit perché è da settembre che je facevano credere che fosse un fenomeno incredibile, pazzesco, groundbreaking e che avrebbe vinto Amici. Poi invece…”

Finalmente si farà il sequel de Il Diavolo veste Prada: Meryl Streep, Emily Blunt, la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna e il regista David Frankel sarebbero stati tutti riconfermati.

Ieri a Estate in Diretta di parlava di chi diventa padre in età avanzata, Gialunca Semprini ha detto: “Guardate che c’è chi ci sta pensando a fare altri figli. E chi ci sta pensando è qui dentro”. L’ ospite Rossella Erra ha detto: “Oddio che bello, Nunzia, sei tu?” E Nunzia De Girolamo ha annuito.

Tra Gabriella Corona, madre di Fabrizio Corona, e l’ex nuora non corre buon sangue e dopo aver visto le foto di Nina Moric con il nuovo compagno ha detto: “E tu saresti una madre? Non sei degna di un ragazzo per bene come Carlos”.

La Moric ha replicato: "Non giudicare nessuno nella tua vita. Le persone buone ti danno la felicità. Le persone cattive ti danno l'esperienza. Le persone peggiori ti daranno delle lezioni mentre quelle migliori ti daranno ricordi". Fabrizio Corona non ha commentato.

Fake la notizia che Melissa Satta sposi Carlo Gussalli Beretta. Lei ha mostrato la mano con all'anulare un anello giocattolo e vicino un milkshake e poi “Ho detto sì!” Questo è bastato a scatenare le voci, ma la Satta ha detto sì ad un altro frullato. Humor inglese…

Il cantante Rhove ha una fidanzata? Si tratta di un interrogativo al quale pare non ci sua nessuna risposta anche se è stato visto con una ragazza marocchina di nome Mahal.

Marracash continua la sua liaison con la bellissima Asia Pesenti. Alcune amiche della ragazza dicono che non amerebbe indossare biancherie intima. Ora gliene hanno regalata una valangata.

Michelle Comi, content creator con un profilo OnlyFans, ha lanciato su Instagram un insolito appello: “Cerco qualcuno che mi inviti in vacanza. Luglio sono libera. Tra i requisiti hotel a cinque stelle, villa con piscina e almeno due settimane. Per il momento ha ricevuto qualche proposta, di cui però non è soddisfatta. Non ho mai pagato in tutta la mia vita una vacanza”.

