IL CONCERTONE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS – TRE MILIONI E MEZZO DI PERSONE SI SONO SINTONIZZATE SU RAI1 PER “MUSICA CHE UNISCE” CHE HA CONDENSATO LE ESIBIZIONE DELLE STAR MADE IN ITALY IN UN’UNICA SERATA IN CUI SI È PASSATI DAL VILLONE DI BOCELLI ALLA STANZETTA DEI MANESKIN: TOMMASO PARADISO HA CAZZEGGIATO CON IL CANE UGO, TIZIANO FERRO SI È PRESO LA SUA RIVINCITA DOPO SANREMO ESEGUENDO UNA VERSIONE MAGISTRALE DI “ALMENO TU NELL’UNIVERSO E…” - VIDEO

Luca Dondoni per “la Stampa”

musica che unisce 11

Dapprima le note dalla colonna sonora di Forrest Gump, le immagini di un' Italia «in attesa» e poi Cesare Cremonini con Poetica e Un Giorno Migliore hanno dato il via a quello che sarà ricordato come il super evento #Musicacheunisce. L' attore Svevo Moltrasi è stato scelto per fare la parte dei tanti italiani chiusi dentro casa in quarantena, ostaggi del lockdown. E allora via alle immagini di un' Italia meravigliosa con i suoi scorci, monumenti, piazze, valli, montagne, fiumi, il «bosco verticale» milanese, ma anche Firenze e le sue bellezze.

musica che unisce 16

Tutti gli artisti si sono esibiti da casa o dal proprio studio e lo show è stato capace di catalizzare davanti alle telecamere dei loro telefonini decine di superstar delle sette note made in Italy. Raiuno ha dato spazio al web e così abbiamo assistito al passaggio di consegne fra la tv per come l' abbiamo sempre vissuta e il nuovo mix con la Rete.

musica che unisce 19

Il coronavirus sta accelerando comportamenti che ci porteranno a interagire con i mezzi di comunicazione diversamente da quanto fatto sinora. Tiziano Ferro da Los Angeles, Roberto Bolle, con la barba e Virginia Raffaele che ballano sugli schermi di due telefonini. Levante incanta al piano con la sua Tiki Bom Bom.

musica che unisce 18

Marco Mengoni fa una versione di What the world needs now di Burt Bacharach molto bella e Riccardo Zanotti, il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari intona Bergamo, la canzone dedicata alla sua città, tra le più colpite dalla pandemia. Pierfrancesco Favino e Paola Cortellesi dialogano a distanza e invitano a stare a casa anche «se è tanta la voglia di vedere le persone che si amano e ora si amano ancora di più».

musica che unisce 6

Andrea Bocelli con il suo medley al pianoforte spiazza chi credeva si sarebbe espresso con romanze: è andato da Renato Zero a Fabio Concato ricordando i suoi diciotto anni quando: «tutto quello che facevo lo facevo col cuore». I ragazzi de Il Coro che non c' è, studenti dai più svariati licei d' Italia, incantano con il pezzo intitolato Helplessly Hoping. Nessuna invidia per i cori americani o inglesi che tanto invidiavamo. Qui c' è gioventù, anima, voglia di vivere e tanto altro. Francesco Gabbani della sanremese Viceversa che qui ha un senso più forte.

musica che unisce 5

Francesca Michielin e Fedez si ritrovano con Magnifico e scaldano il cuore tanto quanto Emma, dolce e dentro la sua canzone come mai. Poi le immagini degli operatori ecologici che puliscono le strade, degli infermieri, degli autisti delle ambulanze e di tutti coloro che stanno lavorando 24 ore al giorno perché si torni alla normalità. Nel rimpallo fra attori e musicisti arriva Luca Montalbano Zingaretti che anticipa Il Volo.

musica che unisce 3

L' intervento del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ci ricorda perché stiamo donando alle persone che lavorano con lui. Elisa, Valentino Rossi, i Negramaro, tutti riuniti grazie allo schermo diviso in sei e poi Gigi Proietti. Che bello sentirlo declamare i versi di Viva L' italia di Francesco De Gregori. Gigi D' alessio suona il piano benissimo e lo dimostra proponendo Piovani mentre Ermal Meta, albanese orgoglioso ricorda Leonard Cohen che con Hallelujah ha scritto la più bella delle preghiere laiche.

musica che unisce 4

Federica Pellegrini, Tommaso Paradiso ma anche Riccardo Cocciante accompagnano noi spettatori sino al vincitore dello scorso Festival. Diodato canta come un urlo qual è la sua Fai Rumore ed è un frastuono che vorrebbe fare a pezzi il virus. Tocca a Mamhood con una versione per piano solo di Rapide. È stato un momento di tv altissimo che ricorderà come i tempi bui, in qualche caso, siano pieni di luce.

