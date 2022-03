Concita De Gregorio ignora che l’articolo 5 della Costituzione che ha modificato il ruolo delle regioni è opera della sinistra. E fa la maestrina in tv. Roba da matti. — Vittorio Feltri (@vfeltri) March 19, 2022

Da www.liberoquotidiano.it

Altissima tensione a In Onda tra Concita De Gregorio, insieme a David Parenzo la padrona di casa del programma di La7, e Giulio Tremonti, l'ex ministro dell'Economia dei governi Berlusconi.

Tensione prima per una domanda di Concita su un patto firmato nel 2017 tra Lega e Russia, domanda a cui Tremonti non trova ragioni per rispondere: "Pensavo di essere qui a parlare di altro”.

Dunque, ancora scintille sulla Costituzione. Ad aprire le danze Concita: "Le volevo assicurare che nel 2001 ero già nata e quindi mi ricordo cos'è accaduto. Ribadisco che la Costituzione non la può cambiare una sola forza politica”.

Secca la risposta di Tremonti: "Signora, è stata cambiata con una maggioranza minima ma dal centrosinistra". Dunque, Concita chiude con una sorta di gesto di pace: "La ringrazio, se mi vorrà far avere la Costituzione la regalerò a qualcuno che ancora non ce l'ha", chiude il botta e risposta.

Ma su tutta questa vicenda, su Twitter, ha avuto qualcosa da eccepire Vittorio Feltri. Il direttore, infatti, ha aperto il fuoco: "Concita De Gregorio ignora che l’articolo 5 della Costituzione che ha modificato il ruolo delle regioni è opera della sinistra. E fa la maestrina in tv. Roba da matti", chiude Vittorio Feltri. Concita colpita e affondata.

