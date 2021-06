29 giu 2021 17:14

IL CONTE DEL FLOP! – LA CONFERENZA STAMPA DELL'AVVOCATO DI CASALINO, DATA IN DIRETTA DA LA7, FINISCE IN UN BAGNO DI SANGUE PER LO SHARE: 2,1% CON SOLI 237MILA GRILLO-MASOCHISTI (E NE FA QUASI IL TRIPLO, 675MILA, SU FACEBOOK) - SONO LONTANI I BEI TEMPI DEI SUPER ASCOLTI DURANTE LA PANDEMIA: ALL'ITALIA GIÀ IN VACANZA NON FREGA NULLA DEL VANESIO SCONTRO TRA “GIUSEPPI” E BEPPE-MAO. POVERO CHICCO MENTANA CHE CI AVEVA CREDUTO...