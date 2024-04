30 apr 2024 11:45

I CONTI TORNANO A SANREMO – COME DAGO DIXIT, CARLO CONTI E’ SEMPRE PIU’ VICINO AL RITORNO AL FESTIVAL COME CONDUTTORE – “AMADEUS HA FATTO UN GRANDE LAVORO, MA NON SI PUÒ RAGIONARE SUI PRECEDENTI, ALTRIMENTI DOPO BAUDO NON LO AVREBBE DOVUTO FARE PIÙ NESSUNO” - IL 74,1 PER CENTO DI SHARE MONSTRE RAGGIUNTO DA AMADEUS? MA IO NON POTREI MAI REPLICARLO, NON ARRIVEREI ALLE 2 DI NOTTE! IL FESTIVAL È TORNATO AI VECCHI FASTI. QUALCUNO DICE CHE SONO STATI I MIEI A FARLO RIPARTIRE. IO QUESTI MERITI NON ME LI PRENDO MA..."