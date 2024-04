1 - CHIARA FERRAGNI, FOLLOWER IN FUGA: ALTRI 100MILA IN MENO IN UNA SETTIMANA. LEI LASCIA L'ITALIA E VOLA A LOS ANGELES

Chiara Ferragni ha deciso di lasciare l'Italia. Sì, ma niente paura perché è semplicemente partita per una vacanza a Los Angeles insieme ai suoi amici più cari. Con lei ci sono Veronica Ferraro, Chiara Biasi e il suo makeup artist Manuele Mameli. […]

Grande assente della gita di gruppo, il braccio destro (o ex?) dell'influecer, Fabio Maria D'amato che, stando a quanto riporta Il Messaggero, a breve potrebbe lasciare la società. Chiara Ferragni ha deciso di prendersi un periodo di vacanza e di divertirsi insieme agli amici di una vita, gli unici che, al momento, sembrano capirla.

Sicuramente, tutta la compagnia racconterà il soggiorno losangelino tramite post e video Instagram e i milioni di follower di Chiara hanno subito pensato che lei e Fedez abbiano fatto una specie di scambio: qualche settimana fa, infatti, il rapper era a Los Angeles per il Coachella e, ora, è a Milano con Leone e Vittoria. […]

Dopo lo scandalo dei pandori Balocco, il profilo Instagram di Chiara Ferragni ne ha risentito sensibilmente: i follower sono calati drasticamente perché prima del caso giudiziario erano 29.732 milioni, mentre ora sono 29 milioni. L'influencer continua a perdere fan e 100 mila se ne sono andati solo nelle ultime ore perché due giorni fa, il suo profilo contava 29.1 milioni di seguaci.

2 - FEDEZ, LO "SCHERZETTO" DELLA PRESIDE DI LEONE E VITTORIA: «LE STO SULLE PA**E... MI HANNO PRESO PER IL CU**». COS'È SUCCESSO

Fedez è a Milano con Leone e Vittoria. I suoi bambini sono con lui perché Chiara Ferragni è partita con gli amici per una vacanza a Los Angeles. Il rapper si è sempre divertito molto con i suoi figli che, come da lui spesso dichiarato, ama più di ogni altra cosa al mondo.

Le ultime storie pubblicate su Instagram documentano la mattinata del papà con i piccoli: i video divertenti anticipano la giornata scolastica. Giornata che prevede (o almeno così pensava Fedez) un dress code particolare. Una volta arrivato a scuola, però, ecco che cos'ha scoperto il cantante.

Fedez ha pubblicato alcune nuove storie sul proprio profilo Instagram. Nel primo video, si vede il cantante che fa divertire i suoi bambini, Leone e Vittoria, prima di portarli a scuola. La piccola è sulle spalle del papà che imita un cavallo e il bambino riprende tutta la scena chiedendo quale sia la prospettiva e l'inquadratura migliore. [...]

Nel video successivo, il cantante riprende la propria immagine allo specchio e spiega: «Oggi, sport day di Leone e non so perché ma mi hanno detto di vestirmi tutto di giallo. Io spero che anche gli altri genitori siano vestiti di giallo perché sennò sembro tipo un Teletubbies... Pensate se è uno scherzetto perché magari sto sulle pa*** alla preside e mi ha detto di vestirmi così come tutti, ma in realtà solo io sono vestito così...».

Fedez, poi, arriva a scuola e riprende gli altri genitori tutti vestiti in modo normale, non di giallo e quindi dice: «Non ci credo, nessuno è vestito di giallo, ma mi hanno preso per il cu**! Ma com'è possibile?». Nell'immagine successiva, il cantante si fa scattare una foto che accompagna con la didascalia: «Vestitevi di giallo, mi raccomando».

