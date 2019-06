1 – LA CONTRO-REPLICA DI MONICA SETTA AD ANDREA RUGGIERI

Caro Dago

monica setta

Leggo la fantasiosa lettera di Andrea Ruggieri in cui, ricoprendomi di insulti, mi istiga a querelarlo per potersi sfogare ancora meglio contro di me in Tribunale. Mi spiace per lui che è peraltro nipote dell'illustre Bruno Vespa e fidanzato della famosa attrice Anna Falchi, ma non ho alcuna intenzione di denunciarlo malgrado me ne abbia dette di ogni. Anzi, la prossima volta che dovessi incontrarlo cercherò di parlargli civilmente per capire quali sono i suoi problemi. Il confronto civile in un paese civile è sempre una buona idea. Tutto il resto dovrebbe essere noia, soprattutto per un parlamentare della Repubblica.

Monica Setta

ANNA FALCHI ANDREA RUGGIERI

2 – RAI: SCHIFANI (FI), MAI NOMINATA SETTA, CALDO FA BRUTTI SCHERZI...

Comunicato Stampa

“La signora Monica Setta, evidentemente, deve aver visto una conferenza stampa diversa da quella a cui ho partecipato oggi alla Camera dei Deputati. A differenza di quanto da lei sostenuto, infatti, nel mio intervento non ho mai fatto il suo nome né alcun riferimento a lei riconducibile. Evidentemente il caldo estivo fa brutti scherzi”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Renato Schifani.

LE PUNTATE PRECEDENTI

renato schifani (1)

MONICA SETTA REPLICA A SCHIFANI E RUGGIERI CHE HANNO CRITICATO L'IPOTESI DI UN SUO PROGRAMMA SU RAI1: ''SONO GIORNALISTA ECONOMICA DAL '94, IN RAI COLLABORO DA 15 ANNI. FORSE RUGGIERI NON MI PERDONA DI AVERLO ALLONTANATO DALLA REDAZIONE DE ''IL FATTO DEL GIORNO'', MENTRE SCHIFANI PREFERIREBBE IL RITORNO ALLA CONDUZIONE MATTUTINA DI UNA DELLE GIORNALISTE DA LUI PIÙ STIMATE, LORELLA LANDI. ME LO AUGURO ANCHE IO, MA…

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sguainate-setta-giornalista-replica-schifani-ruggieri-che-hanno-205904.htm

monica setta

ANDREA RUGGIERI RISPONDE A MONICA SETTA: ‘’CONFERMA DI AVERE CON LA VERITÀ LO STESSO RAPPORTO DI SUPERMAN CON LA KRIPTONITE, O DI MARK CALTAGIRONE CON I MATRIMONI”

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/andrea-ruggieri-risponde-monica-setta-lsquo-rsquo-conferma-avere-205913.htm

andrea ruggieri

andrea ruggieri anna falchi MONICA SETTA RAI GULP