SGUAINATE LA SETTA! - LA GIORNALISTA REPLICA A SCHIFANI E RUGGIERI CHE HANNO CRITICATO L'IPOTESI DI UN SUO PROGRAMMA SU RAI1: ''SONO GIORNALISTA ECONOMICA DAL '94, IN RAI COLLABORO DA 15 ANNI. FORSE RUGGIERI NON MI PERDONA DI AVERLO ALLONTANATO DALLA REDAZIONE DE ''IL FATTO DEL GIORNO'', MENTRE SCHIFANI PREFERIREBBE IL RITORNO ALLA CONDUZIONE MATTUTINA DI UNA DELLE GIORNALISTE DA LUI PIÙ STIMATE, LORELLA LANDI. ME LO AUGURO ANCHE IO, MA…

Riceviamo e pubblichiamo:

monica setta

Caro Dago,

leggo sui siti che autorevoli esponenti dell'opposizione sono preoccupati per il fatto che io dovrei occupare nel prossimo palinsesto di Rai 1 una fascia dedicata alla economia. Preciso che al momento non ho alcuna proposta ufficiale dunque si tratta di illazioni giornalistiche che mi lasciano comunque alquanto spiazzata.

Apprendo che i deputati azzurri Andrea Ruggieri e Renato Schifani si sarebbero allarmati per la mia presenza nel palinsesto invernale di Rai 1. Nello specifico, affidare una striscia di 30 minuti di economia a me sarebbe un atto gravissimo destinato a mettere in pericolo la democrazia. Ricordo che sono professionista dal 1989 e tutta la mia carriera si è svolta nelle redazioni economiche avendo iniziato nel '94 come caposervizio della Voce di Montanelli per proseguire in tanti altri giornali occupandomi di borsa e finanza.

ANNA FALCHI ANDREA RUGGIERI

Attualmente sono in forze al mensile Economy e Investire oltre che ex art. 2 a Elle. Oltre alla competenza su temi economici unisco la giusta dose di popolarità (lavoro con la Rai ininterrottamente da 15 anni) che mi consente di narrare la finanza in modo chiaro. Perché Schifani e Ruggieri mi attaccano lo ignoro.

Forse Ruggieri che lavorava con me a Rai 2 nel 2009 al Fatto Del Giorno (programma di successo del day time) non mi perdona di averlo allontanato dalla redazione (la scelta fu mia ma i motivi restano top secret) mentre Schifani vorrebbe forse che a Uno mattina tornasse una delle sue giornaliste più stimate che è anche una mia amica Lorella Landi.

Quando la Landi conduceva Le amiche del sabato (bel programma) Schifani non mancava di collegarsi ed era sempre uno spettacolo dall'ottimo share. Mi unisco a lui nell'auspicare che Lorella torni presto. Non con un programma economico, perché non ne ha titoli, ma alla conduzione che le riesce benissimo.

Monica Setta

lorella landi lorella landi renato schifani (1)