federica e alfonso temptation island 3

Pronti per il gran finale di “Temptation Island”? Nel villaggio dei fidanzati è rimasta solo una coppia che, con un’invidiabile resistenza, è riuscita ad arrivare a fine percorso senza ricorrere al falò anticipato. Eppure le turbolenze nel rapporto tra Federica e Alfonso non sono mancante. Lui, abituato a tenere la fidanzata al guinzaglio corto, ha perso la testa arrivando a frignare quando ha visto Federica che si rapportava con gli altri ragazzi del villaggio.

federica e alfonso temptation island 2

Eppure ha preferito arrivare fino alla fine. Ed ecco che Dagospia può rivelarvi non solo cosa succederà all’ultimo falò dell’anno, ma vi potrà spoilerare cosa vedremo in “Temptation Island e poi”, in onda questa sera. Scopriremo cosa è successo alle coppie

che hanno partecipato al viaggio nei sentimenti dopo che la lucina rossa della telecamere si è spenta.

Ma partiamo proprio dal bombastico epilogo tra Federica e Alfonso. I due stanno insieme da otto anni e, al falò di confronto, nonostante la possessività di lui, riescono a superare tutte le tensioni: escono mano nella mano, promettendosi amore e mostrando al mondo intero che si amano alla follia. Ma il colpo di scena è dietro l’angolo. A “Temptation Island e poi” i due si presentano davanti a Filippo Bisciglia separati. Ma come? Proprio dopo essersi promesso amore eterno. Ebbene sì. Sarà proprio Alfonso a raccontare che Federica non è mai tornata nella loro casa. Ha preferito tornarsene a casa dalla mamma e mettere un punto alla loro storia.

federica e alfonso temptation island 5

Davanti a Filippo Bisciglia sfileranno tutti i protagonisti di questa edizione di “Temptation Island”: a parte Federica e Alfonso, chi è andato via mano nella mano, non è esploso dopo la fine del programma. Chi ha deciso di mollarsi, non si è più ripreso. Ed è proprio tra le coppie scoppiate che ne vedremo delle belle.

Chi non ricorda la black connection che aveva mandato in frantumi la storia tra Alfred e Anna? I due, durante un durissimo falò di confronto, avevano deciso di sfancularsi. O meglio lei lo aveva mandato a fanculo, arrivando a chiamarlo “faccia di merda”.

temptation island 2

Lui non aveva perso tempo e, subito dopo, era andato a consolarsi tra le braccia della single Sofia. Ebbene i due ex e la tentatrice arriveranno separati all’incontro con Filippo. Alfred racconterà di aver visto Sofia poco e niente. Ma non sarà la stessa versione raccontato da lei che confermerà di aver avuto una black connection con il big bamboo: un storia durata quanto un gatto in tangenziale. Chi dirà la verità?

mirko e alessia filippo bisciglia temptation island

Chi, invece, ha dato proprio una svolta alla sua esistenza è Mirko. “Temptation Island” non solo gli dato il coraggio di mettere fine alla relazione con l’assillante Giulia dopo nove anni. A lui “Temptation” ha regalato un brivido in più: la frequentazione con la single Alessia con cui aveva legato nel villaggio…

