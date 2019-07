CORNUTI SÌ, TRUFFATORI NO - LA CAPO-PROGETTO DI ''TEMPTATION ISLAND'', RAFFAELLA MENNOIA, FURIOSA PER LE INSINUAZIONI SU JESSICA E ANDREA, DUE CONCORRENTI CHE AVREBBERO FINTO DI ESSERSI LASCIATI: ''TUTTO ORGANIZZATO? PENSATE CHE SIAMO IMBECILLI? I RAGAZZI SMENTISCONO TUTTO'' - LUI: ''SO BENE COSA HO PROVATO E QUELLE LACRIME ERANO VERE, SENNÒ SAREI UN ATTORE DA OSCAR. SU DI NOI HANNO SCRITTO SOLO COSE FALSE''

Valeria Morini per https://tv.fanpage.it/

jessica e andrea di temptation island 9

C'è l'ombra di uno scandalo su Temptation Island 2019, addirittura il sospetto di un "Sara Affi Fella bis", per citare il controverso caso della ex tronista di Uomini e Donne. Protagonisti sono stavolta Jessica Battistello e Andrea Filomena, accusati di essere sbarcati in trasmissione solo per cercare popolarità. Stando ad alcune segnalazioni arrivate alla nota blogger Deianira Marzano da parte di spettatori provenienti dall'area del Veneto in cui vive alla coppia, Jessica e Andrea sarebbero molto innamorati ma al contempo interessati a fama e denaro: il flirt tra lei e il single Alessandro Zarino e i pianti a dirotto di un disperato Andrea, dunque, sarebbero pura messa in scena, almeno stando a quando dicono i detrattori. Il caso merita un approfondimento perché le critiche hanno provocato tanto rumore da scatenare le repliche dei due diretti interessati, come pure quelle della produzione di Temptation Island.

La versione di Jessica e Andrea

raffaella mennoia premiata foto di bacco

Jessica e Andrea sarebbero stati peraltro avvistati insieme mano nella mano, nei giorni scorsi in pizzeria. Lui, però, è intervenuto a smentire tale circostanza, dal momento che per regola le coppie non possono mostrarsi insieme fino alla fine della messa in onda, al fine di evitare anticipazioni al pubblico. Filomena ha inoltre negato di aver inscenato tutto per mera ricerca della fama: "So bene quello che ho provato e quanto fossero vere quelle lacrime, altrimenti sarei un attore da Oscar. (…) Sono una persona onesta e quelle cose che leggete sono totalmente false, inventate e poco rispettose".

Anche Jessica ha negato tutto: "Quello che stanno dicendo non corrisponde assolutamente a verità". Per non contravvenire al regolamento, nessuno dei due ha svelato quale sia lo stato attuale del loro rapporto: solo nelle prossime puntate scopriremo se sono usciti insieme da Temptation Island o se si sono lasciati.

Filippo Bisciglia assicura la buonafede di Temptation

jessica e andrea di temptation island 8

Le accuse non hanno provocato soltanto l'intervento dei due protagonisti, ma anche del programma stesso. La produzione non accetta le insinuazioni e proclama la totale trasparenza del reality show, che mostrerebbe solo la pura realtà. "Basta avere fiducia in noi", scrive Filippo Bisciglia, "nel lavoro che facciamo con tantissimo impegno e massima attenzione". Il conduttore bolla il tutto come semplici "chiacchiere" e aggiunge:

Non faremmo mai un torto a voi che da anni ci dimostrate così tanto affetto.

Raffaella Mennoia s'infuria

jessica e andrea di temptation island 7

Decisamente meno diplomatico è il commento di Raffaella Mennoia, autrice del programma e selezionatrice del cast. Sempre su Instagram, ha condiviso le succitate stories di Andrea e Jessica, chiarendo una volta per tutta la faccenda e lanciando frecciatine ai blog dedicati al mondo di Uomini e Donne e Temptation Island (trovate l'intero intervento nel video in alto):

Ho visto e letto un sacco di stron*ate. C'è chi li ha avvistati mano nella mano e chi si è permesso di dire che era tutto organizzato, non so a quale scopo. Dando così degli imbecilli a noi e nello specifico a me, visto che la responsabilità del cast è mia. Non è così. Blog che scrivono determinate cose dovrebbero avere l'onestà di smentire laddove i diretti interessati lo fanno. Io ci metto sempre la faccia, difendo il mio lavoro. Fate una brutta figura.

