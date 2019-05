IL CORRIERE DEL CAIRO – URBANETTO ORMAI APPARE SUL SUO GIORNALE IN TUTTE LE SALSE, ANCHE NELLE PUBBLICITÀ – IERI A PAGINA 15 C’ERA UN FOTONE DEL PADRONE CON GUANCE BELLE TIRATE INSIEME ALLA FIGLIA CRISTINA, PER LA CAMPAGNA DEL SALONE DELL’ANTIQUARIATO “AMART” – FUORI BERLUSCONI, E' SCOCCATA L'ORA DI SCENDERE IN CAMPO?

Gustavo Bialetti per “la Verità”

URBANO CAIRO NELLA PUBBLICITA' DI AMART SUL CORRIERE DELLA SERA

Piccolo test di citazionismo, per gente che vuol far bella figura all' apericena con reading. «Anche l' antiquariato è una forma di design». Chi l' ha detta? Roberto da Crema nel corso di una televendita, Adolfo Guzzini mentre veniva premiato in Senato da Elisabetta Casellati, Urbano Cairo contemplando la scrivania di Luigi Albertini al Corriere della Sera? Prima che Roberto da Crema quereli, vi sveliamo che l' ha detta Cairo, che ormai appare sul suo giornale in tutte le salse.

URBANO CAIRO

Il nuovo fotone del Signor padrone ieri era piazzato nella parte bassa di pagina 15, come pubblicità di Amart, il salone dell' antiquariato di Milano che apre i battenti l' 8 maggio, al Museo della Permanente. Nello scatto d' autore si contempla Urbanetto, particolarmente slanciato e con le guance belle tirate come neppure Silvio Berlusconi in campagna elettorale, appoggiato a una sedia con tappezzeria floreale.

URBANO CAIRO CORRIERE DELLA SERA

Alla sua destra, una bella ragazza bionda con le gambe da passerella di moda. La frase è quella che abbiamo già riportato, un po' criptica ma evocativa. E sotto c' è scritto: «Urbano Cairo con la figlia Cristina».

Mettendo la citazione sui motori di ricerca, viene il sospetto che in realtà la citazione sia del pubblicitario Paolo Landi, come si desume dal Giornale dell' Arte di marzo.

panorama copertina su urbano cairo

Ma poco importa. Il fatto interessante è che, tanto per non smentire Panorama che lo vede già in politica, Cairo continua a uscire quasi tutti i giorni in foto sul Corriere della Sera, anche con le scuse più disparate. Quella di ieri, poi, è notevole perché non si sapeva che fosse un appassionato di antiquariato (ma del resto anche il suo modello Silvio lo è) e perché finalmente ci introduce alla sua vasta famiglia. Il compenso della foto l' ha devoluto al Fai. E anche questa è una notizia, visto quanto Cairo è parsimonioso.

CAIRO PAGINA CORRIERE URBANO CAIRO CORRIERE DELLA SERA