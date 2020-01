IL CORTOCIRCUITO DEL SESSISMO COLPISCE ANCHE AMADEUS: ''MI DISPIACE SE LE MIE FRASI SONO STATE FRAINTESE''. QUAL È IL SUO REATO? AVER DETTO LA VERITÀ IN CONFERENZA STAMPA, OVVERO CHE FRANCESCA SOFIA NOVELLO, SEMI-SCONOSCIUTA FIDANZATA DI VALENTINO ROSSI, ''È STATA SCELTA PER LA BELLEZZA, MA ANCHE PER LA CAPACITÀ DI STARE ACCANTO A UN GRANDE UOMO, STANDO UN PASSO INDIETRO''. APRITI CIELO. MA QUANDO LO DICEVANO DI MICHELLE OBAMA TUTTI A FARE L'INCHINO (PERCHÉ È UN LEADER DI SINISTRA?) - DELBECCHI: ''RULA PARLERÀ ANCHE DEI CRITERI DI SCELTA DELLE VALLETTE?''

1. SANREMO: AMADEUS, FRASI SESSISTE? FRAINTESO, MI SPIACE

antonella clerici amadeus diletta leotta

(ANSA) - "Mi dispiace che sia stata interpretata malevolmente la mia frase, sono stato frainteso". Amadeus all'ANSA prova a gettare acqua sul fuoco della polemica sollevata dalle parole che ha rivolto - durante la conferenza stampa di Sanremo - a Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, una delle donne che condivideranno con lui il palco. Presentandola ha detto di "averla scelta per la bellezza, ma anche per la capacità di stare accanto a un grande uomo, stando un passo indietro".

Affermazioni che hanno incendiato i social, con il moltiplicarsi di accuse di superficialità e di sessismo. "Quel 'passo indietro' - spiega Amadeus - si riferiva alla scelta di Francesca di stare fuori da riflettori che inevitabilmente sono puntati su un campione come Valentino".

2 - SPORTINERIA

Maurizio Crosetti per “la Repubblica”

amadeus con le donne di sanremo 2020

Confermata la presenza di Diletta Leotta e Georgina Rodriguez al prossimo Festival di Sanremo, rispettivamente come esperte di niente e di niente.

3 - SANREMO, LA CARICA DELLE CONDUTTRICI "FIDANZATE A VIP"

Nanni Delbecchi per il “Fatto quotidiano”

Chissà se Rula Jebreal nel suo intervento sulle donne parlerà anche della Nazionale Rosa selezionata da Amadeus per Sanremo. Dalla formazione si possono ricavare indizi interessanti, e forse qualche prova. Basta con le vallette, viva la parità. Non ci sono più la Destra e la Sinistra, dunque non ci sono più la Bionda e la Mora, e invece dieci ragazze co-conduttrici, da non confondersi con le ragazze coccodè, a cui un' adolescente dovrà ispirarsi per poter salire sul palco dell' Ariston. Essere Vip è una precondizione necessaria, ma non sufficiente: c' è Vip e Vip.

amadeus con lucio e nicolo presta

Porte dell' Ariston aperte alle co-conduttrici in proprio, non importa se co-conducono di cuochi come Antonella Clerici o di sport come Diletta Leotta (Leotta dura senza paura). Prima le italiane come la Venier, ma c' è posto anche per le co-conduttrici albanesi come Alketa Vjesu, per splendide Vip vintage come Sabrina Salerno, per le giornaliste dei tg (in ogni mezzobusto dorme un conduttore, e purtroppo qualche volta si sveglia).

valentino rossi francesca sofia novello

Ma la vera categoria emergente, in linea con lo spirito dei tempi, è quella delle fidanzate Vip. Non importa se stai con Ronaldo o con Valentino Rossi, per la proprietà transitiva diventi Vip anche tu: ed è subito Sanremo. Bella conquista, non c' è che dire. Ma allora aveva ragione quel protofemminista di Silvio quando diceva: "Cercatevi un ragazzo ricco". Ricco e famoso. Non sappiamo cosa ne pensi Rula, ma se questi sono i magnifici modelli e progressivi della donna, be', aridatece le vallette.

cristiano ronaldo e georgina rodriguez cristiano ronaldo e georgina rodriguez 1 francesca sofia novello valentino rossi georgina rodriguez 38 georgina rodriguez 10 georgina rodriguez 8 georgina rodriguez 9 georgina rodriguez 5 VALENTINO ROSSI FRANCESCA SOFIA NOVELLO 9 VALENTINO ROSSI FRANCESCA SOFIA NOVELLO VALENTINO ROSSI FRANCESCA SOFIA NOVELLO VALENTINO ROSSI FRANCESCA SOFIA NOVELLO VALENTINO ROSSI FRANCESCA SOFIA NOVELLO VALENTINO ROSSI FRANCESCA SOFIA NOVELLO francesca sofia novello valentino rossi francesca sofia novello francesca sofia novello VALENTINO ROSSI FRANCESCA SOFIA NOVELLO francesca sofia novello georgina rodriguez 36 georgina rodriguez 6 georgina rodriguez 2 georgina rodriguez 3 georgina rodriguez 16 georgina rodriguez 12 georgina rodriguez 13 georgina rodriguez 39 francesca sofia novello francesca sofia novello georgina rodriguez 11 amadeus