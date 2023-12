COSA BOLLE IN PENTOLA A SANREMO? AMADEUS ANNUNCIA LA PRESENZA NELL’ULTIMA SERATA DEL FESTIVAL DELL’ETOILE ROBERTO BOLLE, CHE ORMAI E’ COME IL PREZZEMOLO: LO TROVI OVUNQUE (JE MANCA SOLO L'OSPITATA ALLA SAGRA DEL CINGHIALE) – “NON VEDO L'ORA DI PORTARE LA DANZA SU UN PALCOSCENICO COSÌ AMATO DA TUTTI GLI ITALIANI!" - VIDEO

Estratto da Il Giornale

ROBERTO BOLLE 1

Nuovo annuncio per Amadeus, impegnato nelle ultime fasi della preparazione del festival di Sanremo. Dopo aver annunciato tutti i cantanti e i co-conduttori delle cinque serate, il direttore artistico ha rivelato che tra i protagonisti dell'ultima serata del Festival ci sarà anche Roberto Bolle. Il ballerino sarà uno dei super-ospiti della kermesse nella serata che vedrà come mattatore Fiorello, voluto fortemente da Amadeus per chiudere il cerchio delle sue conduzioni.

La prossima, infatti, sarà l'ultima edizione del Festival per Amadeus, che ha iniziato il filone nel 2020 proprio accanto allo showman siciliano. "La presenza dell'étoile Roberto Bolle impreziosisce la serata finale della 74°edizione del Festival di Sanremo. Sono onorato della sua partecipazione, ringrazio Roberto per aver accettato il mio invito. È giusto che il mondo della danza classica ai massimi livelli sia presente in un teatro iconico, dal punto di vista pop, e che i due mondi si possano incontrare", ha detto il direttore artistico.

59 roberto bolle

Il ballerino, una delle stelle più brillanti del firmamento artistico italiano e mondiale, ha accolto con gioia l'invito di Amadeus: "Wow! Ciao Ama grazie mille. Mi vuoi per ultima serata di Sanremo e io non vedo l'ora di portare la danza su un palcoscenico così amato da tutti gli italiani!". Il ballerino ha poi aggiunto: "Sono entusiasta di questo invito di Amadeus che ringrazio profondamente di questa opportunità importante di portare la danza nel tempio del pop. Da sempre, avvicinare quest'arte al cuore delle persone è la mia grande missione e questo invito non poteva essere più gradito".

roberto bolle

roberto bolle roberto bolle