Ivan Rota per Dagospia

Cosa ci faceva Fedez vicino vicino a Camila Cabello? La cantante di Don’t Go Yet” , che era in vacanza in Italia, ha voluto dedicare al nostro paese più di un post d’amore. Prima un insieme di immagini con un sintetico “Ti amo Italia”. E poi: “AMALFI- NAPOLI- ITALIA: il tuo cibo, la tua lingua, la tua gente, la tua terra, la tua musica, le tue nonne! Sono innamorata.” Lei poi si é spostata a Saint Tropez dove è in vacanza Fedez: i due erano al Summer Gala by Gala One al Golf Club. Dopo tante “trashate”, finalmente per il rapper una festa top con tanto di concerto di Kylie Minogue. E poi come sarà andata con Camila Cabello una volta finita la festa?

La nipotina, sulle orme della zia, dice a Giulia De Lellis: “Io impazzita? Sei tu che esci con Tony Effe”: queste le parole in un video caricato sul profilo TikTok dell’ Influencer che mostra la nipotina commentare i flirt della zia, soprattutto quello in corso (o finito?) con il rapper Tony Effe.

A Kitzbuhel Pavel Kotov, quando parte “Pedro” di Raffaella Carrà durante una breve pausa nel match contro Berrettini, sorride e accenna una danza scatenando i tifosi sugli spalti. L’azzurro resta impassibile concentrato solo sulla partita.

Fedez con lo streamer Rosso lancia una sfida a Salvini: “Fatemi dire qualcosa su Salvini nella live, così domani ha qualcosa da pubblicare. Queste sono le priorità del paese, lui che è Ministro dei Trasporti. Ma non lo vuol fare un bel post su Fedez che è la priorità d’Italia?! Lui è il Ministro che ci meritiamo, bravo, Matteo mi raccomando stai spaccando. Alle ultime elezioni sei andato benissimo, vai continua così che prendi voti. Tranquilli che adesso farà il ponte sullo stretto”.

Selvaggia Lucarelli vs Elisa D’Ospina che invece di scrivere sotto un post adv (indica che è una pubblicità) ha scritto a d (non vuol dire niente): “Come al solito è un po’ agitata nelle reazioni e anziché dire ‘ok in effetti renderò più chiara la pubblicità’ prende una cantonata imbarazzante. Dopo aver dimostrato che io sono una influencer che sta in un’agenzia di influencer, per ragioni a me oscure attacca Lorenzo. Wow, che classe!”

L’accusa di Elisa D’Ospina a Lorenzo Biagiarelli (fidanzato di Selvaggia) è la seguente: aver fatto pubblicità a un ristorante taggando il posto senza scrivere adv. “Insinua che qui si scrocchi di brutto“,dice poi Lucarelli , “Peccato che quella fosse la cena dopo la presentazione del mio libro, ho invitato a cena e ha offerto Lorenzo per tutti i miei ospiti“. A quel ristorante taggato, effettivamente, Biagiarelli la cena l’ha pagata: “Provaci ancora Elisa“, ha scritto Lorenzo, “Prima però chiedi pubblicamente scusa visto che mi accusi di non aver pagato e di aver omesso un supplied, grazie“.

C’è chi diceva che tutto fosse finito, invece continua l’amore tra Rosalía e Jeremy Allen White.E non sembrano conoscere crisi Timothée Chalamet e Kylie Jenner anche se il giovane attore é stato visto con la fantastica Maika Monroe con la quale giró Hot Summer Night.

Procede a gonfie vele anche la liaison tra Damiano David dei Maneskin e Dove Cameron. Stilosi , bellissimi e forti di una dirompente carica erotica, i due hanno mandato ai pazzi i fotografi all’ultimo MET Gala. Non si vedono spesso insieme e la caccia ai due per un flash non si ferma mai.

A poche settimane dalla pubblicazione del suo nuovo album, Katy Perry ora sta lavorando disperatamente con il suo team per aggiustare il tiro nel tentativo di garantire una migliore accoglienza per il disco. Le riunioni che ha chiesto sono per l’uscita dei prossimi due singoli. È molto agitata perché ha poco tempo per sistemare la situazione. Per ora é un flop pazzesco.

Tanti “scappati di casa” vogliono rientrare nella casa del Grande Fratello. Ora é il momento di Francesca De André che al settimanale Nuovo dice: “Sono pronta per tornare in televisione! In autunno riparte il GF e vorrei tanto rientrare nella Casa di Cinecittà. Mi piacerebbe vedere come affronterei la casa del GF adesso, dopo esserci stata anni fa”. Anche no.

