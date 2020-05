COSA FA DI NOTTE LORENZETTO? FA LE PULCI AI GIORNALI! LA VERITA': "LE BALLE DI GIUSEPPI NON HANNO PIU' GAMBE". CHISSA' COME FA LO SCROTO A STAR SU - DALLA PRIMA PAGINA DEL CORRIERE DELL'ALTO ADIGE. "LAVORATRICI BLOCCATE, AFFITTA JET PER PORTALE IN ITALIA". SI SCHIANTERANNO CONTRO UNA PAGINA WEB? L'INTERVISTA A ERMINI SUL 'CORRIERE' TRA QUELLE CHE HANNO COME TESTATA 'EMERGENZA SANITARIA'. NON SONO PIU' I TEMPI DI 'MANI PULITE'. URGE L'IGIENIZZANTE...

Stefano Lorenzetto per Italia Oggi

David Ermini

Il Corriere della Sera intervista il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, David Ermini, coinvolto in una polemica per le frasi scottanti intercettate nell’ambito dell’inchiesta sul magistrato Luca Palamara. La pagina appare inspiegabilmente fra le 18 che recano la testata «L’emergenza sanitaria», con tanto d’immagine del coronavirus (come le due pagine precedenti, del resto, dedicate alle mozioni di sfiducia contro il ministro della Giustizia). Non sono piu i tempi di Mani pulite: urge l’igienizzante.

La Verita scrive che un virologo fran- cese, Didier Raoult, aveva previsto in un rapporto del 2003 «il rischio dell’apparizio- ne di un nuovo agente patogeno, estrema- mente contagioso, per via respiratoria». «Le sue profezie ispirarono il laboratorio si- nocinese a Wuhan», precisa il titolo. Poi- che il prefisso sinonelle parole composte indica il riferimento alla Cina, ora siamo sicuri: il Covid-19 e cinese cinese.

Stefano Lorenzetto

Il Giornale sintetizza cosi, nel titolo, un’intervista con Elena Bonetti, ministro alle Pari opportunita e alla Famiglia: «Ho riscontrato nel governo difficolta a trovare i soldi». E pronta per il dicastero della Ricerca scientifica.

Didascalia dalla pagina Facebook di Repubblica: «Lei e Larize Nel e si prende cura il piccolo rinoceronte Mapimpi. Sono in un santuario per rinoceronti orfani, vittime del bracconaggio, a Mookgopong nella provincia di Limpopo, in Sud Africa». Peccato che sanctuary in inglese significhi «rifugio» e non c’entri nulla con Lourdes o Fatima.

Titolo dalla prima pagina del Corriere dell’Alto Adige: «Lavoratrici bloccate, affitta jet per portale in Italia». Si schianteranno contro una pagina web?

conte

Piero Dallamano, fra i redattori di Mantova Libera dopo il 25 aprile 1945, e sta- o un giornalista che ebbe una certa fama ai tempi di Paese Sera. Ecco come lo ricorda Giovanni Pasetti, scrittore e capogruppo del Pd in Consiglio comunale, sulla Gazzetta di Mantova: «Mobilissimo e nobilissimo ingegno, non volle mai portare a termine un libro compiuto, forse perche restava convinto che il carattere epigrammatico degli articoli a cadenza continua meglio rappresentasse il confronto con un’epoca vitale e turbinosa, fatta di rapidi aggiornamenti e di altrettan-to repentine cadute». Probabilmente Dalla-mano non volle imitare Pasetti, autore del romanzo A fuoco (fatuo, si suppone).

Titolo dalla Verita: «Le balle di Giuseppi non hanno piu gambe». Chissa come fa lo scroto a star su.

