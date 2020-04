22 apr 2020 14:42

COSA HA SALVATO LE FAMIGLIE IN QUARANTENA? DISNEY+! - ALDO GRASSO: ''IL SERVIZIO DI STREAMING SULLA PIATTAFORMA TIM, CON MINA IN VERSIONE 'PAPERESCA', ARRIVA NELLE CASE DELLE FAMIGLIE MENTRE LE FAMIGLIE SONO RIUNITE PER FORZA E IN CERCA DI DISTRAZIONE. E DI SOGNI. PER QUESTO LA CAMPAGNA PER LE PIAZZE ITALIANE, TRA PERSONAGGI DISNEY, PIXAR, MARVEL E STAR WARS E' UNA GRANDE FESTA…''