COSA C’È DIETRO L’ADDIO DI A-LESSA MARCUZZI A MEDIASET? – ANCHE SE LA PRESENTATRICE HA FATTO CREDERE DI AVER MOLLATO IL "BISCIONE", IL DIVORZIO POTREBBE ESSERE STATO CONSENSUALE – NEGLI ULTIMI TEMPI MEDIASET HA SCELTO ALTRI VOLTI, PREFERENDO LA BLASY PER “L’ISOLA DEI FAMOSI” E STOPPANDO L’EDIZIONE VIP DI “TEMPTATION ISLAND” – ORA PER LEI, OLTRE ALLE TELEVENDITE DI BORSETTE E CREMINE SUI SOCIAL, POTREBBERO APRIRSI LE PORTE DELLA CONCORRENZA…

Francesca D' Angelo per "Libero quotidiano"

Per Alessia Marcuzzi il viaggio nella tv commerciale finisce qui. Dopo venticinque anni- venticinque! - a Mediaset, trascorsi con Fuego tra Iene, Colpi di fulmine e case del Grande fratello, la celebre conduttrice ha deciso di cambiare aria. Lo ha annunciato lei stessa, su Instagram (oggi funziona così, gli uffici stampa ormai smacchiano i giaguari): in autunno non la ritroveremo più su Canale 5 né su Italia 1 perché la nostra ha preferito non rinnovare il contratto, in scadenza, con Mediaset.

Per la verità da giorni circolava la notizia di una difficile trattativa tra Marcuzzi e il Biscione e, sebbene il senso del post della presentatrice sia «li ho mollati io», il divorzio potrebbe essere stato serenamente consensuale. Negli ultimi tempi Canale 5 ha preferito altri volti ad Alessia: l' ha sostituita con Ilary Blasi all' Isola dei famosi (e la signora Totti è stata bravissima) e poi ha cancellato la versione vip di Temptation Island. Quella che ha debuttato ieri sera era infatti l' edizione con i comuni mortali e a presentarla c' era Filippo Bisciglia. Ad Alessia erano restate le Iene, che ha condotto molto bene, anche in pieno lockdown da Covid.

TEMPO DI RIFLESSIONE Comunque sia, qualsiasi cosa si siano detti negli uffici legali, da settembre Alessia non sarà più un volto Mediaset. Ed ecco la ragione: «Voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta», ha spiegato al popolo social la conduttrice. «Ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo - non vi nascondo con grandissima sofferenza - che ho deciso di comunicare all' Editore e all' Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni».

Ecco, forse qui una dritta dall' ufficio stampa sarebbe stata utile. Scritto così, infatti, sembra quasi che la Marcuzzi non apprezzi più la linea editoriale del Biscione. Il che suonerebbe un po' strano, oltre che ingeneroso. Negli ultimi anni Canale 5 ha di fatto confermato i suoi programmi di punta: per dire, il Gf non esiste da ieri, ma dall' inizio del 2000... Come mai prima entusiasmava la Marcuzzi e ora no? A quanto pare a mettersi di traverso sarebbe stata la pandemia. Come si legge nel post, il Covid e i prolungati lockdown avrebbero dato «a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono».

BRAND E BEAUTY? Forse, dunque, la Marcuzzi starebbe valutando un cambio radicale, ossia di lasciare completamente il mondo della tv per darsi alla moda. Negli ultimi anni si è infatti distinta nel settore, sia con il brand La Pinella sia con la linea di prodotti beauty Luce e le borse realizzate per Marks and Angels.

Per saperlo non resta che attendere la prossima puntata ossia i futuri sviluppi del telemercato. È facile immaginare che la concorrenza si farà sotto (stiamo pur sempre parlando di Alessia Marcuzzi) e chissà che la nostra non abbia già un mezzo progetto con Netflix Amazon Prime Video o Sky... Il vero futuro della tv è da quelle parti.

Nel frattempo la conduttrice si congeda ringraziando Mediaset, che l' ha lanciata e vista crescere: «La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì (Colpo di fulmine, Fuego, Festivalbar, Mai dire gol, Le iene, Gf...) e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare». Ora però è tempo di cambiare.

