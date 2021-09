COSA SI SONO MESSE IN TESTA AL GF VIP? CRISTIANA LAURO STRONCA IL LOOK DELLE TRE PRINCIPESSE SELASSIE. DAL TRUCCO (“CON DUE SPENNELLATE IN BAGNO ALL’AUTOGRILL, MI È SUCCESSO DI FARE MEGLIO!") ALLE EXTENSION POSTICCE: ”FATE DARE UNA SISTEMATA DA UN ESPERTO AI CAPELLI DI QUELLE POVERE RAGAZZE. ALTRIMENTI FATE COME TOMMASO ZORZI LO SCORSO ANNO CHE…"- VIDEO

Cristiana Lauro per Dagospia

Ci mancava il debutto dell’edizione 2021 di Grande Fratello Vip a farmi tuonare anche contro la qualità dei posticci delle partecipanti, contro le Extension. Non bastava il vino proposto nei calici colorati (Dio li perdoni) di cui passa solo il marchio, senza spiegare quale diavolo di vino si tracanni in quella casa.

Ma il peggio, che ha comprensibilmente scatenato i social, sono le Extension scadenti. Allungamento, infoltimento, quella roba decisamente costosa che usiamo spesso noi donne per sembrare più gnocche. E’ una tecnica molto in voga fra le attrici, le popstar, le fotomodelle: da Lady Gaga in giù! Fino alle principesse etiopi, concorrenti di questa edizione 2021 di GFVIP. Chi vi scrive, per mestiere parla di vino, è scrittrice di vino, anzi è un’esperta di vino. Ma anche di Extension, poiché le indossa da vent’anni: quindi me ne intendo eccome!

Diciamo che sono un’esperta di vino, con le Extension. Lunedì sera ho sognato di entrare per un attimo nella testa di Alfonso Signorini quando, rivolgendosi a una delle sorelle principesse, ha tradotto il disagio del pubblico a casa con un’osservazione puntuale e inevitabile:“ Ti tocchi i capelli come la Lecciso!” Capolavoro! Sorvoliamo sull’episodio di una delle tre principesse concorrenti che al primo cambio di lenzuola si è sgangherata un’unghia lunga e colorata (sempre posticcia).

Non oso immaginare il genere di supporto che le tre grazie possano offrire in quella casa quando ci sarà da cucinare, passare l’aspirapolvere e lavare i piatti. Ma non vorrei esondare, ché siamo solo alla prima puntata. Anche il trucco delle principesse era disastroso. Con due spennellate in bagno all’Autogrill, mi è successo di fare meglio!

Pertanto, mi chiedo: outfit, trucco e parrucco, si potevano controllare prima della diretta? Giacchè - con eccezione per gli indiscussi curriculum di Katia Ricciarelli, Carmen Russo e Amedeo Goria - l’apparenza e l’aspetto estetico sono l’unico punto di forza dei partecipanti di questa edizione di GFVIP? Mi sfuggono le opere di carattere artistico o intellettuale della maggior parte di loro. E, anche se solo sui capelli, non risparmio nemmeno Adriana Volpe, opinionista in studio, fisicamente bella e poi garbata ben vestita.

Suggerisco l’ingresso di un professionista esperto che risolva la qualità delle Extension, dei successivi tagli e delle pieghe. Servono quelli bravi! A parte il fatto che ho sempre sognato di sposare un parrucchiere…Altrimenti fate come Tommaso Zorzi lo scorso anno che, rasandosi a zero all’improvviso, si è levato il pensiero. E, infatti, ha vinto il gioco! Vabbè ma lì non c’era proprio un’altra testa, non era solo una questione di capelli.

