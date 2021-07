COSA VEDREMO IN TV? "BALLANDO" CON SABINA GUZZANTI E ELODIE POTREBBE PRENDERE IL POSTO DI ALESSIA MARCUZZI ALLE "IENE" – CON UN COLPO A SORPRESA, LA COMICA POTREBBE AVVENTURARSI NEL PROGRAMMA DI MILLY CARLUCCI INSIEME A MORGAN. QUASI CERTA ANCHE LA PRESENZA DI FEDERICO FASHION STYLE - LA CANTANTE, REDUCE DA "SANREMO 2021" DOVE PER UNA SERA HA AFFIANCATO AMADEUS, PUO' SBARCARE ALLE IENE. OLTRE AD ALESSIA MARCUZZI PARE CERTO L’ADDIO DI NICOLA SAVINO...

Da corriere.it

elodie 3

Sarà Elodie a prendere il posto di Alessia Marcuzzi alla conduzione de «Le Iene»? Sarebbe questa l’indiscrezione che circola negli ambienti televisivi dopo l’addio di Marcuzzi — che ha lasciato Mediaset dopo 25 anni per un nuovo progetto lavorativo, probabilmente a Discovery. La bionda showgirl ha condotto con mano salda il programma dal 2001 al 2005 e poi ancora dal 2018 a quest’anno.

Elodie, ex concorrente di «Amici», molti successi musicali nel curriculum, 2.5 milioni di follower e diverse prese di posizione anche su temi politici e civili, potrebbe però assumere l’incarico da gennaio, dunque a stagione iniziata, perché prima sarebbe impegnata nel suo progetto musicale. Si sta dunque cercando un’altra conduttrice per i primi mesi della nuova stagione televisiva.

elodie

La cantante è reduce da una buona prova a «Sanremo 2021» dove per una sera ha affiancato Amadeus sul palco dell’Ariston. Per Elodie Di Patrizi guidare «Le Iene» sarebbe un’altra grande possibilità dopo la partecipazione come concorrente a «Celebrity Hunted» su Amazon Prime.

Fonti Mediaset confermano l’ipotesi e l’interesse, ma non si tratterebbe inoltre dell’unico nome vagliato e soprattutto non ci sarebbero accordi chiusi. Il format cult di Mediaset tornerà in autunno il martedì sera e in alcuni periodi della stagione avrà anche il raddoppio al venerdì sera. È quanto trapelato dai listini Publitalia. Oltre ad Alessia Marcuzzi pare certo l’addio di Nicola Savino.

SABINA GUZZANTI

Da corriere.it

Manca ancora qualche mese al debutto della nuova edizione di “Ballando con le stelle“ (partirà il 16 ottobre prossimo su Rai1) ma Milly Carlucci sta preparando dei veri e propri fuochi artificiali. Non certo quello di Federico Fashion Style, il parrucchiere dei social, personaggio ad hoc per questo tipo di talent, ma gli altri due, certamente sì.

sabina guzzanti 15

Colpo Sabina

Morgan innanzitutto che potrebbe ripartire da qui dopo le delusioni di Sanremo e che non è anch’egli nuovo a questo tipo di performance, dopo Amici e X Factor. Già fu ballerino per una notte nel 2015. Ma soprattutto quello di Sabina Guzzanti, in questo caso lontanissima da talent e dintorni. Che potrebbe però partecipare alla «sua» maniera, con imitazioni e gag su misura. Si vedrà, contratti firmati ancora non ce ne sono, ma la comica sarebbe certo un gran colpaccio per Milly Carlucci

elodie 8 sabina guzzanti 15 sabina guzzanti 15 elodie 3 elodie 12 elodie 14 elodie 2 elodie 6 elodie 2