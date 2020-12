COSTANZO: ''CASALINO IN LATEX INSEGUITO DA TINA CIPOLLARI A 'BUONA DOMENICA' (VIDEO)? ABBIAMO MANTENUTO UN RAPPORTO MOLTO AFFETTUOSO. CERTO, IN TV SI È VISTO DI MEGLIO'' - COSTANZO SI RACCONTA SUL ''FATTOQUOTIDIANO.IT'' A GIUSEPPE CANDELA: ''SIAMO INVASI DAI VIROLOGI, AL PRANZO DI NATALE CI RITROVEREMO BASSETTI E PREGLIASCO - UNO NON ALTO, NON MAGRO, NON AITANTE CHE SI È SPOSATO 4 VOLTE? IL ROSICAMENTO DEGLI ALTRI E' STATO...''

“Conte è stato all'altezza? È una fase difficile, io non me la sento di dare troppe colpe a Conte. È una fase veramente complicata. Ho cominciato la carriera intervistando Andreotti a Bontà a loro, capisce che non possiamo fare paragoni”, ha dichiarato Maurizio Costanzo in un'intervista rilasciata al sito del Fatto Quotidiano. Il portavoce Rocco Casalino anni fa rincorreva vestito in latex Tina Cipollari in studio a Buona Domenica: “Abbiamo mantenuto un rapporto molto affettuoso con Casalino. Era il primo anno del Grande Fratello e ospitavo tutti gli esclusi del reality, ho avuto anche Taricone. E quando toccò a Casalino ci fu questa scena poi rimasta nella memoria di molti, diciamo che si è visto di meglio.”

Proprio la trasmissione cult tornerà in qualche modo in onda: "Faremo due puntate a marzo del Maurizio Costanzo Show dedicate a Buona Domenica con tutti i protagonisti .” Costanzo ha rivelato di aver fatto pace ("Praticamente sì ma non ci sentiamo più") con Celentano, il molleggiato si era offeso perché il giornalista aveva definito una sua uscita qualunquista, ma anche di aver cercato di aiutare inutilmente Fabrizio Corona: “Conoscevo il padre, ero suo amico. Gli ho fatto giurare che avrebbe messo la testa a posto. Ho cercato di dargli una mano, l’ho invitato ad andare al cimitero dal padre. Credo sia così, irriducibile.”

Quest'estate il suo amico e collaboratore Pierluigi Diaco è stato travolto dalle polemiche: "Ha esagerato? Non lo so, io non ho visto tutte le puntate. Credo abbia destato, per motivi che mi sfuggono, molte gelosie. Ho visto sempre dei pezzi e non mi ero accorto di quelle cose. Lei deve sapere che nel mio ufficio ci sono dodici televisori accesi e uno solo ha l’audio, è quello di SkyTg24 per le notizie. Quindi alcune cose le ho viste ma non sentite.”

Si dice fiducioso per il bis di Amadeus e Fiorello al Festival ("Sono il genio e il ragioniere dell'intrattenimento. Una coppia giusta e particolarmente azzeccata"), segue il Grande Fratello Vip ("Mi diverto con Antonella Elia che è diventata una invettivologa, fa solo invettive") e non risparmia i virologi (“Siamo invasi dai virologi, io credo che qualche virologo venga a pranzo con noi a Natale. Improvvisamente a casa ci saranno Pregliasco e Bassetti. Dico che si esagera e aggiungo che i negazionisti sono da Tso, da ricovero”).

Giornalista, conduttore radiofonico e televisivo, ma anche figlio, padre e marito: Maurizio Costanzo si è raccontato sotto molteplici aspetti in una lunga intervista al Fatto Quotidiano che ha messo in luce i momenti più importanti della sua carriera come quelli più privati della sua vita da 30 anni accanto a Maria De Filippi.

E proprio a proposito della moglie, autrice e conduttrice di punta di Canale 5, Maurizio Costanzo ha rivelato un dettaglio sconosciuto al pubblico, segno della profonda conoscenza di una donna che prima che personaggio, è la persona con cui ha scelto di condividere i suoi giorni: “È molto precisa e scrupolosa sul lavoro, molto più di me. Io mi affido di più al caso, alla fortuna. Maria è una professionista straordinaria”, ha detto il conduttore rispondendo alla domanda su un aspetto della moglie che potrebbe non essere rilevato dai telespettatori.

Come si resiste insieme così tanto tempo? “Forse perché ci ho messo un po’ di tempo per capirlo, sono arrivato al quarto matrimonio per trovare la donna giusta”, ha ammesso ancora Costanzo che, prima di Maria, è stato sposato per quattro volte e convissuto una volta. “Pazienza, il rosicamento esiste nel nostro mestiere ma in generale tutti i campi”, il commento sulle voci che negli anni hanno criticato la sua capacità di conquista delle donne: “Uno non alto, non magro, non aitante che aveva un minimo di incontro femminile dava fastidio. Ma le battute sulla mia fisicità non mi hanno mai infastidito.”

Maurizio Costanzo papà: “Con i miei figli ho trovato un grande equilibrio”

Oltre a Gabriele, adottato quando aveva 10 anni insieme a Maria De Filippi, Maurizio Costanzo ha anche due figli, Camilla e Saverio, nati dal matrimonio con la seconda moglie Flaminia Morandi. “Io penso di essere stato un padre attento, con i miei figli ci vediamo tutti i giovedì a pranzo insieme”, ha detto di loro il conduttore: “Il lavoro non ha cannibalizzato la mia vita, credo di essere riuscito a trovare un equilibrio ed è una grande fortuna”. Cosa ha pensato quando ha visto in onda ‘L’Amica Geniale’ con la regia di suo figlio Saverio? “Mi sono molto emozionato”, ha ammesso, “è stato un grandissimo regalo. Saverio è stato bravissimo”.

