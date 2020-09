IL COVID, LE BORDATE AL GOVERNO E AI GRILLINI, LA FERRARI, BRIATORE A TUTTO GAS: “A FURIA DI REGALARE BONUS PALAZZO CHIGI È DIVENTATO UN BINGO. I GRILLINI? IL PEGGIO DEL PEGGIO. OGNI GIORNO DEVONO FARE USCIRE I NUMERI DEL CONTAGIO PER ALIMENTARE LA PAURA DI UNA MALATTIA DI CUI SI MUORE POCHISSIMO, SE NON HAI ALTRE PATOLOGIE" – L’ATTACCO A DE MICHELI PER LA PROPOSTA DELLA PISTA CICLABILE SUL PONTE DI MESSINA: “DOVREBBERO MISURARLA A LEI LA FEBBRE” – “LA FERRARI FAREBBE MEGLIO A CONCENTRARSI SUL 2022 PERCHÉ…”

Stefano Filippi per “la Verità”

Flavio Briatore, come sta dopo aver superato il Covid? Sta tornando in salute?

briatore

«Teoricamente dovrei dire che ho male dappertutto per non fare arrabbiare la gente».

Invece?

«Sto benissimo, non sento nulla di speciale, anche stamattina ho fatto una bella passeggiata di 4 chilometri e mezzo qui a Monaco. Sono rientrato sabato e lunedì ero in ufficio».

Ha ancora qualche sintomo di coronavirus?

«Forse un po' di stanchezza, ma devi reagire a queste cose: ti fai 4 chilometri e poi stai meglio».

Che malattia è questo Covid, che cosa le ha provocato?

briatore

«I primi due giorni di ospedale è stato come avere un' influenza. Io poi ho avuto febbre al massimo a 38,2, poi è scesa subito. Non ho avuto conseguenze come la tosse o la perdita del gusto. Un' influenza che è guarita subito. La parte più difficile sono stati i 14 giorni di quarantena».

Con Daniela Santanchè.

«Ha dimostrato di essere veramente un' amica. Quando sono arrivato a casa sua a Milano, lei era ancora a Forte dei Marmi».

Quindi il difficile dov' è stato?

«Aspettare che gli antibiotici facessero effetto. In fondo anche parlare di polmonite è esagerato. Sarò stato fortunato, che le devo dire...».

FLAVIO BRIATORE POSITIVO AL CORONAVIRUS BY EDOARDOBARALDI

Però su di lei si è scatenata una campagna di odio sulle reti sociali e sui giornali: abbiamo letto di «virus Cafonal», «guascone no mask», «Covid della pacchianeria».

«Tenga conto che sono arrivato in Sardegna l' 11 agosto e sono rientrato a Monaco il 18. Il giorno dopo, mercoledì, ho fatto il test sierologico ed era negativo. Quando la domenica ho avvertito i primi malesseri pensavo di avere un altro problema».

flavio briatore positivo al coronavirus i tweet 3

La famosa prostatite.

«L' avevo avuta l' anno scorso, e quella sì mi ha fatto stare malissimo, giorni e giorni con febbre sopra i 38».

Che risorse bisogna avere per resistere alle campagne di odio?

briatore

«Prima cosa, le devi ignorare. Non ti aspetti un Paese dove regnano questa cattiveria e quest' invidia. Vivo all' estero da oltre 40 anni, in Italia non ho mai avuto nemmeno un mutuo agevolato, pago le tasse: che cos' ho fatto di male?».

È stato a processo per evasione fiscale.

«Assolto perché il fatto non sussiste, eppure ogni volta tirano fuori questa cosa: qui vedi veramente la cattiveria di chi campa sulla tastiera e vive di odio e di reddito di cittadinanza. Se uno prende 700-800 euro di sussidio e magari arrotonda con un lavoretto in nero, perché dovrebbe cercare un lavoro vero?

Così passa le giornate alla tastiera a provare felicità quando qualcuno sta male, soprattutto se questo qualcuno nella vita è riuscito a combinare qualcosa. Ormai i bravi ragazzi sono quelli che non fanno nulla».

Che cosa c' è da aspettarsi da un governo che va avanti a colpi di sussidi?

«Palazzo Chigi è diventato un Bingo».

Il gioco con i bonus.

briatore

«Fin dalla preistoria, l' uomo per natura è sempre stato spinto a crescere e investire per migliorare il mondo in cui vive. Se invece ora ci appoggiamo su uno Stato solo assistenziale, che eroga senza stimolare gli investimenti, la crescita rimane a zero e diventiamo un Paese senza futuro. Una volta, almeno, avevamo un piano B».

Ovvero?

«C' erano i grillini che volevano aprire lo Stato come le scatole del tonno e restare in Parlamento soltanto due mandati. Invece sono diventati il peggio del peggio».

Hanno gettato la maschera e hanno messo la mascherina.

«Hanno solo cambiato maschera. Il virus è stata la loro fortuna, l' assicurazione sulla vita. Ogni giorno devono fare uscire i numeri del contagio per alimentare la paura di una malattia di cui si muore pochissimo, se non hai altre patologie».

FLAVIO BRIATORE SILVIO BERLUSCONI MEME

Lei è un negazionista!

«Oggi i dottori conoscono il virus, a differenza di 8-9 mesi fa. Negli altri Paesi ci sono molti più casi che in Italia eppure c' è molta meno paura. In Francia si contano 10.000 contagiati al giorno, ma senza il caos italiano».

Come sono i banchi nella scuola dove va suo figlio?

«Normalissimi. E comunque, non era il caso di fare partire la scuola dopo le elezioni lasciando altro tempo per organizzarsi meglio?».

Che cosa succederà a ottobre nell' economia?

«Il momento peggiore arriverà quando per le aziende scatterà la possibilità di licenziare. Il governo deve smetterla con le elemosine e fare ripartire il Paese».

flavio briatore e la quarantena a casa santanche' by gianboy

Con i soldi europei?

«Spero che ne arrivino tanti. Il problema vero è farli investire da questi qui. Ci vuole gente che abbia visione a 10 o 15 anni, invece questi guardano a prendere voti domani mattina. La visione è unicamente restare al governo. Prenda il referendum: è tutta una sciocchezza».

Dice?

«Vuoi fare una cosa seria? Togli una delle due Camere, che oggi sono un copia incolla l' una dell' altra. Invece questo taglio è l' ennesimo pasticcio che non risolve il vero grande problema dell' Italia: la mancanza delle prospettive economiche per ripartire. Sbagliare a investire i fondi europei significa provocare danni che ci trascineremo per decenni».

MEME SULLA PROSTATITE DI FLAVIO BRIATORE

Dia un consiglio al governo.

«Deve iniettare soldi nel sistema produttivo, e devono essere soldi a fondo perduto. Non ci dimentichiamo che prima del coronavirus le nostre aziende non erano in una situazione fantastica: erano in crisi già allora. Ora servono risorse pari a quelle perdute durante la chiusura.

Gli Stati Uniti, che pure non sono un Paese fantastico in questo momento, hanno pagato. In Francia idem, e anche in Germania. In Svizzera l' hanno fatto prima ancora che arrivasse il virus. Da noi molte aziende hanno dovuto anticipare la cassa integrazione e non hanno ancora ricevuto i soldi dallo Stato. E poi ho un altro consiglio».

Quale?

«Prendano bravi manager per gestire i fondi europei. Nei posti chiave mettano gente competente e la paghino come si deve, come se lo Stato fosse un privato».

MEME SULLA PROSTATITE DI FLAVIO BRIATORE

Magari con contratti a tempo.

«La gente brava e pagata il giusto ci farebbe risparmiare centinaia di miliardi. Se lasciamo la gestione di quei soldi alla ministra che ha trasformato i banchi in autoscontri e all' altra che vuole uno skilift per scavalcare lo Stretto di Messina».

Era una pista ciclabile.

«Dovrebbero misurarla a lei, la febbre, per capire se parla in delirio o normalmente».

Di che cosa hanno bisogno le imprese?

«Devono ricominciare a dare lavoro e riprendere competitività sui mercati internazionali. L' Italia è stato l' unico Paese a chiudere tutto. Altrove, come Francia e Germania, alcuni settori sono andati avanti: noi no. Mentre eravamo chiusi, cinesi e indonesiani hanno preso fette di mercato di aziende italiane. Chi aveva bisogno di forniture si è rivolto ad altri con contratti di 3 o 4 anni, e noi siamo stati tagliati fuori».

flavio briatore con mihailovic, della valle, bonolis, marcolin e parpiglia a ferragosto

Lei aveva lanciato l' idea di una petizione popolare per chiedere al governo un risarcimento per i danni che ha provocato.

flavio briatore arriva a casa di daniela santanche' per la quarantena 9

«Pur di restare al potere, questi farebbero accordi con chiunque. Dei grillini al governo, non ce n' è nessuno che prima avesse un reddito. Guadagnavano tutti zero. Per questo odiano quelli come me che si sono fatti da soli. Le faccio una domanda difficile».

Sentiamo.

«Tra reddito zero e 15.000 euro al mese, questi qui che cosa scelgono?».

Mi faccia pensare.

«Se potessero, resterebbero lì tutta la vita».

Si sono alleati con la Lega, il Pd, Renzi, l' estrema sinistra. Mancano soltanto Berlusconi e la Meloni.

«Ma si accorderebbero con chiunque, l' importante è restare lì. Anche se vedono che la gente in Italia non ne può più».

Delle regioni in cui si vota, quale considera la meglio amministrata?

«Giovanni Toti in Liguria ha fatto un grande lavoro. Lo stesso per Luca Zaia in Veneto. Ma entrambi sono popolari perché la gente vede qualcuno che fa».

La Toscana?

flavio briatore arriva a casa di daniela santanche' per la quarantena 8

«Il fatto che la destra se la giochi con la sinistra è già un fatto storico. Non so chi vincerà, ma essere separati da una manciata di voti è un miracolo. La gente non premia il governo».

flavio briatore con silvio berlusconi il 12 agosto

Lei che è stato un manager vincente in Formula 1, che cosa pensa vedendo la Ferrari così malridotta? Non è lo specchio di un' Italia che non riesce a rimettersi in pista?

«Per la Ferrari il grave è che l' anno prossimo sarà uguale a questo perché ci saranno regolamenti molto restrittivi e sarebbe difficile recuperare. Farebbe meglio a concentrarsi sul 2022».

Appunto: un simbolo di mancata ripartenza.

FLAVIO BRIATORE ALBERTO ZANGRILLO

«Non sono d' accordo. In Italia abbiamo aziende che stanno facendo molto bene. Il problema sono i politici: quando parlano di qualcosa, non ne hanno esperienza diretta ma l' hanno sentito dire. Pochissimi di loro hanno lavorato. Un conto è sentire Messner che racconta le sue imprese sull' Himalaya, un conto è arrivare in vetta con lui».

Che intende?

«I politici non sanno che cos' è un' azienda. Non sono mai partiti da zero su un prodotto cercando di produrlo, migliorarlo, venderlo. Non si sono mai presi la responsabilità di assumere qualcuno. In Italia occorrono investitori e capitali, e proteggere gli imprenditori, cioè coloro che rischiano e pagano. Invece questo governo non ama le imprese, non capisce che le aziende non possono vivere solo di elemosina. Lo Stato non paga i suoi creditori e alimenta una classe di invidiosi».

Invidiosi fiscali.

«Appunto. Al nostro Paese serve coraggio, non moralismo».