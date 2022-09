18 set 2022 11:50

CRETINISMO CATODICO! “MORTACCI TUA, MI HAI FATTO FARE UNA FIGURA DI MERDA", "MA VAFFANCULO". NO, NON SIAMO IN UN FILM DI TOMAS MILIAN MA A "TU SI’ QUE VALES" DOVE VA IN SCENA UNA SFIDA A BRACCIO DI FERRO TRA TEO MAMMUCARI E RUDY ZERBI – TEO PERDE E SBROCCA: “SE FACCIAMO LE FLESSIONI VINCO IO, BRACCIO DI FERRO NON C’ENTRA NIENTE CON LA FORZA…”