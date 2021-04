CRISTIANA LAURO SI CUCINA LA VEGANA OLTRANZISTA DANIELA MARTANI ELIMINATA DALL’ISOLA DEI FAMOSI - "A SUA ANTIPATIA HA MESSO TUTTI D’ACCORDO. IL VEGANISMO È L’UNICO MODO CHE HA PER FAR PARLARE DI SÉ SUI MEDIA MA PIÙ DANIELA MARTANI PARLA IN PUBBLICO DELLE SUE SCELTE VEGANE E PEGGIO È. NON LO SA FARE, LO FA MALE E IL RISULTATO GENERA DISAGIO"

Cristiana Lauro per Dagospia

DANIELA MARTANI

Niente da fare per Daniela Martani, concorrente all’Isola dei Famosi. È stata eliminata dalla competizione. Daniela la vegana (è lei che si presenta solo ed esclusivamente sotto questa bandiera), ha anche declinato l’ultima chance offerta da Ilary Blasi: Playa Esperanza che ospiterà, invece, una vera leader, Elisa Isoardi. Per inciso la Martani è riuscita ad andare sugli zebedei anche a Francesca Lodo, la quale si era fin qui dimostrata assai paziente ed educata nei suoi confronti.

Ho già descritto Daniela Martani come controversa ambasciatrice per i vegani. Non le sto attribuendo un ruolo concordato e ufficiale (non ne sono a conoscenza), ma il veganismo è l’unico modo che ha per far parlare di sé sui media che le interessano moltissimo, a quanto dimostra.

CRISTIANA LAURO

Non sono vegana, ma difendo in maniera convinta le libertà di scelta e appartenenza. Purché con le proprie preferenze non si dia fastidio agli altri (non si rompano i coglioni, in buona sostanza).

Il movimento vegano ha una base culturale centenaria e merita rispetto, basta studiare prima di aprire bocca. Ma più Daniela Martani parla in pubblico delle sue scelte vegane e peggio è. Non lo sa fare, lo fa male e il risultato genera disagio, come accaduto durante questa esperienza coi compagni sull’isola. Basterebbe che la smettesse di presentarsi come vegana. Manco dovesse fare proselitismo per precetto!

Chi ha visibilità, su qualsiasi mezzo di comunicazione di massa, ha nel contempo una forte responsabilità. Compresa la consapevolezza che essere vegani abbia a che fare con mondi ricchi, più acculturati di altri, che hanno maggiore possibilità di reperire materie prime e cibo. Non è un problema marginale, perché tende a circoscrivere il discorso a chi se lo può permettere.

ferdinando guglielmotti drusilla gucci 3

A Daniela Martani, la vegana oltranzista, il pubblico ha preferito Drusilla Gucci, che fra i vari interessi nella vita coltiva quello del collezionismo di ossa. Non so quanto resisterà Drusilla in gioco perché fisicamente è molto provata, ma la trovo così unica e naturalmente eccentrica che vorrei vederla ancora per un po’ su quell’isola di presenze sottotono. Forse sarebbe meglio dare loro qualcosina da mangiare, altrimenti non si fa spettacolo.

DANIELA MARTANI CON LA MASCHERINA IN TESTA