GOMBLOTTO! - ALESSANDRA MUSSOLINI DICE QUELLO CHE MOLTI PENSANO: “IL VIRUS È STATO MODIFICATO IN LABORATORIO, È UN’ARMA BIOLOGICA DI STERMINIO DI MASSA - E’ VERO O NO CHE A WUHAN C’È UN ENORME LABORATORIO DI VIROLOGIA, ED IL MEDICO CHE LO DIRIGEVA È MORTO NEL 2018? PERCHÉ STANNO METTENDO IN MEZZO IL VIRUS DELL’HIV ED I FARMACI ANTI HIV? PERCHÉ IN ITALIA SONO VENUTI I RUSSI CHE SONO SPECIALIZZATI NELLE ARMI BIOLOGICHE? L’UNIONE EUROPEA ANDASSE A CAGARE, È MORTA CON IL CORONAVIRUS...”