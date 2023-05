IN CULO ALLA CINENOIA DI CANNES E DINTORNI: "SUCCESSION", IL FILM FORMATO SERIE BY JESSE ARMSTRONG, E' UN CAPOLAVORO - SOAP, SATIRA, TRAGEDIA SHAKESPEARIANA, TUTTO IN UNO. E CON DIALOGHI ALLA OSCAR WILDE (PER DIRE DEL MARITO LECCHINO: "È UN UOMO ALTAMENTE INTERCAMBIABILE. SUCCHIERÀ SEMPRE IL CAZZO PIÙ GRANDE”) - IL "GUARDIAN” IN LODE DELLA TRAGEDIA DEL CAPITALISMO FAMIGLIARE AMERICANO, RICALCATO SULLA DINASTIA DI RUPERT MURDOCH: "C’È UN’AGONIA SEMPRE PIÙ SPREGEVOLE E IRRESISTIBILE MENTRE I TRE FIGLI SI DIRIGONO VERSO L’ULTIMO ATTO E LA TRAMA DI “RE LEAR” INIZIA A SFUMARE NEL “MACBETH”” - VIDEO

Quando il trambusto è finito, una battaglia può, a quanto pare, essere persa e vinta.

Dopo quattro stagioni brillanti, la fine di “Succession” è arrivata. Si succedono velocemente voci e previsioni, ma mai in modo schiacciante questa volta si va in una sola direzione.

C'erano semplicemente troppe possibilità di tradimento, inganno e ambizione dei Roy - per non parlare delle forze più oscure al lavoro nella psiche dei fratelli, formatesi durante la loro infanzia materialmente ricca ed emotivamente povera e che potrebbero rivelarsi l'eredità più duratura di Logan.

Forse il successo può essere giudicato meglio mentre scorrono i titoli di coda. E, in tal caso, il finale di 90 minuti di Jesse Armstrong alla sua brillante creazione - soap, satira, tragedia shakespeariana tutto in uno - si colloca tra i grandi.

C’è tutta l’essenza di una serie in un solo episodio. Abbiamo aperto con i Roy in circostanze abbastanza normali – trincerati sui lati opposti di un accordo, cercando di mettere insieme i loro numeri sul board.

Shiv (Sarah Snook) era schierata con Matsson (Alexander Skarsgård) e gli assicurava che il suo acquisto di Waystar sarebbe andato a buon fine, facendo le scarpe al marito Tom (Matthew Macfadyen) mentre diceva: “È la parte più altamente intercambiabile. Succhierà il cazzo più grande della stanza”. “L'amore è nell'aria” osserva seccamente Matsson.

Kendall (Jeremy Strong), nel frattempo, aveva problemi a far alzare i suoi numeri e sembrava insicuro come non l'abbiamo mai visto. E Roman (Kieran Culkin) era scomparso, dopo essere stato coinvolto nelle rivolte provocate dall'effettiva elezione di un presidente fascista da parte di Waystar. Quando Shiv e Kendall hanno scoperto che era con la loro mostruosa madre (Harriet Walter) – una donna per la quale gli occhi non sono lo specchio dell'anima ma “le uova del viso” – potevi solo sentirti preoccupato per lui.

Quello che inizia come uno spettacolo dell'orrore si trasforma - grazie a un atto di tradimento di Matsson – in una riunione di famiglia quasi amorevole. I fratelli - dopo un aspro scambio di rivendicazioni sul trono di Logan - si riuniscono e pianificano di votare insieme contro l'accordo. Fondamentalmente, sono d'accordo di lasciare che Kendall regni.

È un bel momento. Ma si sa che questa gioia senza precedenti non può durare. Tuttavia, sebbene siano individui terribili, che scelgono ripetutamente affari e denaro piuttosto che i propri cari, dopotutto non puoi fare a meno di sperare in una redenzione dell'ultimo minuto e in un lieto fine.

Matsson invita Tom a cena e - dopo aver verificato che Shiv aveva ragione su quella mentalità da succhiacazzi nel modo più squisitamente umiliante possibile - gli fa un'offerta che cambia tutto. C'è un'ultima scena “leggera”, quando la famiglia si riunisce nel vecchio appartamento di Logan per mettere degli adesivi – secondo il rigido sistema di allocazione di Connor (Alan Ruck) – sulle cose che vorrebbero tenere. Connor riproduce un video di papà e ci viene concesso un altro momento per sperare.

Subito dopo Shiv, Roman e Roy si dirigono verso l'ufficio di papà per aspettare mentre tutti si riuniscono nella sala del consiglio per il grande voto. La vista di Gerri (J Smith-Cameron) provoca un altro crollo in Roman, un dolore ancora più profondo di quello causato dal funerale. Anche il più grande masochista della famiglia non può sopportare questo tipo di dolore. Kendall lo abbraccia così forte da riaprire la ferita alla testa di Roman.

Ed è in quel momento che arriva un'agonia sempre più grande, mentre i giocatori si dirigono verso il terzo e ultimo atto e la trama di "Re Lear" inizia a sfumare nel "Macbeth".

Tutto ciò che è mai stato raffigurato, accennato, ogni alleanza tradita, momento di vulnerabilità, insabbiamento delle ultime 40 ore che abbiamo trascorso con queste persone spregevoli e irresistibili è qui. L'essenza di tutti loro viene distillata, un futuro credibile postulato nelle scene finali.

Il tocco raffinato rimette insieme l’intera storia: quei punti saltati, i nodi non sciolti, le persone in lutto, la lotta furiosa che non si esprime più a schiaffi, Colin che si trascina silenziosamente, lo scintillante spreco d'acqua. Tutto questio è l’espressione di “Succession” al suo meglio.

