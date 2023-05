Estratto dell’articolo di Ida Di Grazia per www.leggo.it

C'è una persona speciale che fa battere il cuore di Cristina Scuccia. L'ex suora ed ex vincitrice di The Voice ha confessato, per la prima volta, di averla conosciuta a Madrid e di aver capito grazie all'Isola dei Famosi di provare un sentimento importante. Isola 2023, Cristina Scuccia felice e innamorata: «Vive a Madrid, di lei mi manca tutto. Spero mi aspetti» […]

«Di questa persona mi manca tutto - ha confessato Cristina - L'amore è bello, ci conosciamo da pochissimo, l'ho conosciuta a Madrid. Questa persona è entrata in punta di piedi conoscendo il mio passato. Spero sia ancora lì ad aspettarmi».

La Blasi pur rispettando la Privacy di cristina vuole saperne di più: «E' un germoglio - risponde la Scuccia - sono pochi mesi, e come sai i germogli vanno protetti. Ci sto pensando tanto, scusa mamma se non te ne ho parlato prima, io non mi sarei mai lasciata andare con la prima persona che passava così.

Io non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua. Dal convento sono uscita due anni fa, poco prima di iniziare questa avventura ho conosciuto questa persona. Qui è difficile tenersi le cose dentro e ora mi sento con 100 chili in meno dopo averlo detto». […]

