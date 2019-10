BRET EASTON ELLIS NON VA IN “BIANCO” – ‘’SIAMO PIOMBATI NELLA CULTURA DELLA MESSA AL BANDO DI CHI LA PENSA IN MANIERA DIVERSA. LA LIBERTÀ D'ESPRESSIONE È A RISCHIO” – “SONO CONTENTO CHE IL NOBEL SIA ANDATO A PETER HANDKE SENZA PENSARE AL FATTO CHE ABBIA PRESENZIATO AL FUNERALE DI MILOSEVIC E NON A UNA COME, PER DIRE, GRETA THUNBERG”