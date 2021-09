DAGO SCHELETRO - CORREVA L'ANNO DI GRAZIA 1980 QUANDO L'ETICHETTA PHILIPS SFORNO' "E ADESSO TE NE PUOI ANDAR", 45 GIRI DI “TINA AND THE ITALIANS” CHE SCODELLAVA UNA IRRESISTIBILE COVER DELLA DIVINA DUSTY SPRINGFIELD - UN ''COME TI INVENTO UNA TRUFFA POP'' BY DAGO IN COMBUTTA CON ALCUNI CRITICI MUSICALI CAPACI SOLO DI SUONARE IL CAMPANELLO DI CASA (ZACCAGNINI, BUDA, GIAGNI, DENTICE, SALVATORI, ETC), CANTATA DA TINA SEMPRINI, ALLORA MOGLIE STONATISSIMA DI DAGO... VIDEO

Franco Zanetti per "www.rockol.it"

In un'intervista ripresa dal suo sito, Dagospia, Roberto D'Agostino ha spiegato quali sono secondo lui le "regole" del buon disc jockey - attività che il giornalista ha svolto in passato professionalmente e che continua a praticare per hobby.

Forse molti però non ricordano che D'Agostino, oltre a "nascere" come giornalista musicale, ha anche nel suo passato non recentissimo una pubblicazione discografica.

Si tratta di un 45 giri pubblicato per l'etichetta Philips nel 1980, a nome Tina and the Italians.

Era un gruppo che vedeva riuniti alcuni giornalisti musicali (Roberto D'Agostino, Dario Salvatori, Massimo Buda, Gianfranco Giagni, Alberto Dentice e Paolo Zaccagnini) che nel 1980 pubblicò una cover di "I only want to be with you" di Dusty Springfield intitolata "E adesso te ne puoi andar", affidata alla voce di Tina Semprini, allora moglie di Roberto D'Agostino, il quale sulla copertina è quello con la giacca rossa (sul lato B c'era una cover di "Be my baby" delle Ronettes).

