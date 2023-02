2 feb 2023 17:24

DAGONEWS! - IL COMPAGNO RICCARDO IACONA HA ANTICIPATO LA PENSIONE. IL GIORNALISTA RAI HA LASCIATO VIALE MAZZINI A FINE GENNAIO MA NON INTENDE ANDARE AI GIARDINETTI: SI È GIÀ RIVOLTO ALL'ONNIPRESENTE BEPPE CASCHETTO PER RIENTRARE IN RAI DALLA FINESTRA CON UN CONTRATTO DA “ARTISTA” DAL 2023 AL 2026 PER 660 MILA EURO COMPLESSIVI (E POI HANNO IL CORAGGIO DI FARE LA MORALE AL CONTRATTO DI BRUNO VESPA)…