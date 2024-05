DAJE DE TANGA, DAJE DE PUNTA! LA RICONOSCETE? - IL MARMOREO LATO B È SOLO UNA DELLE "QUALITÀ" CHE MANDANO IN SOLLUCCHERO I SUOI FAN - SUI SOCIAL PUBBLICA FOTO BOMBASTICHE MA POI CI RIFILA LA SOLITA SUPERCAZZOLA SULLA "BELLEZZA": "PENSO CHE VENGA DALL'INTERNO. NON C’È UN’IDEA SPECIFICA DI BELLEZZA. LE PERSONE HANNO UNA LUMINOSITÀ CHE DERIVA DAL MODO IN CUI VEDONO SE STESSE E IL MONDO" (FACILE DIRLO QUANDO SEI GNOCCA) - DI CHI SI TRATTA?

emily ratajkowski 7

Estratto da www.rds.it

Per Emily Ratajkowski non è certo una novità pubblicare immagini decisamente provocanti su Instagram. Tra outfit ridotti al minimo e scatti completamente nuda, spesso le foto della top model diventano virali. Anche questi due post hanno subito raccolto migliaia di like. […]

Ha anche raccontato come, negli anni, è cambiato […] il suo concetto di bellezza […] “Penso che la bellezza venga dall’interno. Non c’è un’idea specifica di bellezza. Le persone hanno una luminosità che deriva dal modo in cui vedono se stesse e il mondo. Ci sono miliardi di modi di vedere le cose. E per me questa è la bellezza”

