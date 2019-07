Alberto Dandolo per Dagospia

Recentemente una nuova coppia e' uscita allo scoperto, quella formata dall'attrice ucraina Anna Safroncik e dal top manager Matteo Mammì, ex storico fidanzato di Diletta Leotta. A Roma si sussurra però che la bella Anna all' inizio di Luglio sia stata avvistata durante una fuga d'amore in barca con il fascinoso Principe romano Fabio Borghese. Sara' sia con Matteo, sia con il Principe, solo un fuoco di paglia? Ah, saperlo...

PAOLA DI BENEDETTO E FEDERICO ROSSI RITORNO DI FIAMMA (CON TERZO INCOMODO)

Come finirà tra l' ex isolana Paola Di Benedetto e Federico Rossi, del duo musicale Benji e Fede? La loro storia d'amore sembrava al capolinea. Ma in questi ultimi giorni sarebbe risbocciata la passione. Pare che Paola in passato abbia mal digerito le assenze di lui dovute anche al troppo tempo dedicato all'amico tatuatore Yuri Cammisa. Fede rinuncerà all'amicizia con Yuri per amore di Paola?

SELVAGGIA LUCARELLI NON SI ACCONTENTA DI BALLANDO

Selvaggia Lucarelli ha una grande passione : i viaggi. La giornalista de Il Fatto Quotidiano è reduce da 2 settimane trascorse nel sud del Marocco e molto presto volerà in Estremo Oriente. La Lucarelli è però anche alle prese con alcune interessanti offerte professionali che le stanno arrivando da importanti Reti televisive. Oltre a Ballando con le Stelle in quale programma potremo godere della sua irriverenza? Ah, saperlo...

PAOLA BARALE PUNTA TUTTO SUL TEATRO

Paola Barale, nota per il suo anticonformismo e la sua poliedricità, sta mettendo tutta se stessa nelle prove del suo primo importante debutto teatrale. La simpatica Paola infatti ben presto calchera' le tavole del palcoscenico con uno spettacolo che verrà ospitato dai più importanti teatri italiani. La showgirl si sta impegnando duramente prendendo lunghe lezioni di recitazione dalla grande attrice Paola Quattrini. La Barale si prenderà una pausa dal piccolo schermo o troverà anche il tempo di irrompere in video? E semmai in quale programma?

EVA GRIMALDI E IMMA BATTAGLIA VOGLIONO UN BAMBINO

Dopo aver celebrato la loro unione civile Eva Grimaldi e Imma Battaglia avrebbero deciso di allargare la famiglia con l'arrivo di un bebè. Ricorreranno alle nuove tecniche della medicina o all' adozione?

FIORI D'ARANCIO PER MARCO CARTA?

Marco Carta e' ancora alle prese con l'accusa di aver rubato sei costosissime T shirt alla Rinascente di Milano. In compenso l'amore con il compagno Sirio sembra andare benone: il loro legame si sarebbe così rafforzato, che si sussurra la coppia potrebbe presto unirsi anche civilmente.

"LINEA VERDE" I FAN RIVOGLIONO FEDERICO QUARANTA

Federico Quaranta non è stato confermato alla guida di Linea Verde. Al suo posto è stato scelto l'attore e neo conduttore Beppe Convertini. In Rai si mormora che stiano arrivando email di protesta da parte di molti telespettatori che, a gran voce, reclamano il ritorno di Quaranta chiedendo il motivo della sua sostituzione. Sembra che presto partirà addirittura una petizione online a sostegno dell'ex conduttore.

EROS RAMAZZOTTI TROVA SOSTEGNO IN ROGER GARTH

Eros Ramazzotti dopo la separazione da Marica Pellegrinelli si sta dando anima e copro al lavoro. Il suo tour di concerti in tutta Italia sta infatti riscuotendo un grande successo di pubblico: i suoi fan gli stanno dimostrando sempre piu' crescente affetto e vicinanza. Si mormora che a suo sostegno sia accorso anche Roger Garth, opinionista fisso in alcuni programmi Mediaset. Roger, suo amico da lungo tempo, avrebbe deciso di non lasciarlo solo in questo periodo così faticoso.

ALESSIA MARCUZZI TRA VACANZE IN FAMIGLIA E "TENTAZIONI"

Manca ancora l'ufficialità, ma sarà Alessia Marcuzzi la nuova conduttrice di Temptation Island Vip, il fortunatissimo programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Alessia per il momento ha deciso di concedersi con la sua famiglia un avventuroso viaggio in America prima di immergersi nel nuovo impegno professionale. Un po' di adrenalina prima di affrontare i tormentati amori con annesse tentazioni.

INDOVINELLI

E' stata tra le protagoniste più controverse di un caso mediatico che ha calamitato per mesi l'opinione pubblica. Pare che ora abbia deciso di dedicare ogni sua energia ad un progetto in difesa delle donne ustionate con l'acido. Chi è?

Cosa hanno a che fare un ex famosissimo calciatore napoletano e Giuseppina, la transessuale più nota della Milano bene? Si dice che lui le abbia addirittura regalato una lussuosa casa...

Lui è un artista assai poliedrico e un imprenditore di successo. Ha sposato una bionda e ricchissima ragazza straniera con cui ha formato una famiglia. Da diverso tempo ha perso la testa per una ragazza russa mozzafiato. Di chi si tratta?

Chi è quella conduttrice che è recentemente ricorsa al bisturi per modellare il suo lato B e che è andata su tutte le furie quando ha visto il risultato ( deludente) del doloroso intervento?

La sposatissima concorrente dell'ultima edizione si Ballando con le Stelle e' assai nervosa. Pare che la moglie del suo potente amante abbia scoperto tutto. Pare...

.Si mormora che una coppia appena nata sia solo di natura mediatica. Si dice che sia lui che lei abbiano interesse ad apparire sui i giornali in questo periodo. Di chi stiamo parlando?

