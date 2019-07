11 lug 2019 16:44

DANDOLO FLASH - ATTESO PER DOMANI AL “TWIGA” DI FORTE DEI MARMI IL RICONGIUNGIMENTO TRA FLAVIO BRIATORE E ELISABETTA GREGORACI - SARÀ UN NUOVO INIZIO O SOLO L'OCCASIONE, PER LA SHOWGIRL, DI MOLLARE IL PICCOLO NATHAN FALCO AL “BULLONAIRE” PER POI PARTIRE PER LA PUGLIA PER UN IMPEGNO DI LAVORO? AH SAPERLO… - PS: A PROPOSITO DI BRIATORE. DOMANI AVRÀ UN PRANZO CON DEGLI EMISSARI SAUDITI INTERESSATI A COMPRARE LO STABILIMENTO BALNEARE…