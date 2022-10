LA FIGURA DI MERDA DEL "SUN" - "RAGAZZI, SIETE DEGLI SFIGATI A PUBBLICARE UNA FOTO DI UNO CHE NON E' IL SOTTOSCRITTO", LUKAKU SI IMBESTIALISCE PER DELLE FOTO PUBBLICATE DA "THE SUN" CHE LO ACCUSANO DI ESSERE STATO BECCATO A FUMARE UNA SIGARETTA ELETTRONICA - PECCATO CHE L'UOMO IN QUESTIONE NON SAREBBE L'ATTACCANTE BELGA, MA UN SUO SOSIA - IL GIORNALE HA RIMOSSO L'ARTICOLO E SI È SCUSATO CON IL CALCIATORE, MA LUKAKU PROMETTE VENDETTA: "I MIEI (INTESO COME I LEGALI) VI CONTATTERANNO MOLTO PRESTO…"