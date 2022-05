12 mag 2022 17:05

DANDOLO FLASH PER “OGGI” - PATRIZIA GROPPELLI, COMPAGNA DEL DIRETTORE DI LIBERO ALESSANDRO SALLUSTI, IMPERVERSA NEGLI ULTIMI MESI COME OPINIONISTA DI PUNTA NEI PROGRAMMI DEL BISCIONE. FORSE NON TUTTI SANNO CHE GLI AUTORI DEL "GRANDE FRATELLO VIP" STANNO PUNTANDO SU DI LEI PER LA PROSSIMA EDIZIONE DEL REALITY. L’IRREQUIETA PATRIZIA ACCETTERÀ?